Новый Covid-штамм распространяется по миру и уже вызвал вспышки в Китае и Гонконге

По странам и континентам распространяется новый высокоинфекционный штамм Covid-19, который уже привел к всплеску госпитализаций в Китае, а теперь его фиксируют и в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявили эксперты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Отмечается, что впервые в Штатах новый вариант коронавируса был зафиксирован в марте и апреле 2025 года среди международных путешественников.

В то же время в CDC говорят, что сейчас в США зафиксировано слишком мало случаев инфицирования вариантом NB.1.81, чтобы их можно было надлежащим образом отслеживать. Однако эксперты предупреждают, что, учитывая распространение вируса в Китае, он передается быстрее, чем другие доминирующие штаммы.

Сейчас смотрят

Доминирует в Азии

Примечательно, что в текущем году вариант NB.1.8.1 стал доминирующим в Китае. Случаи инфицирования все чаще фиксируются по всей Азии. К примеру, в Гонконге за последние четыре недели обнаружили 81 тяжелый случай болезни, в том числе 30 летальных исходов. Подавляющее большинство инфицирований приходится на взрослых от 65 лет и старше.

В то же время в континентальном Китае в течение месяца доля пациентов, обратившихся за помощью из-за Covid-19, выросла до 16% до 7,5%.

— То, что наблюдается в Китае, Гонконге и некоторых других регионах, где этот вариант действительно резко возрос, это увеличение количества госпитализаций, — отметила профессор педиатрии в медицинской школе Университета Кейс Вестерн Резерв Эми Эдвардс.

Симптомы нового варианта коронавируса

Как рассказал профессор микробиологии и иммунологии в Университете Невады Субхаш Верма, вариант NB.1.8.1 может вызвать у человека кашель, боль в горле, лихорадку и усталость, как и другие штаммы. Однако, в отличие от предыдущих, этот вариант, похоже, легче распространяется.

В то же время доктор Эдвин Цуй, управляющий Центром здравоохранения Гонконга, утверждает, что новый вариант коронавируса не следует воспринимать легкомысленно. Он подчеркнул, что вирус, вероятно, эволюционировал, и, возможно, может обходить защиту вакцин против Covid-19.

Источник : New York Post

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.