Новий Covid-штам викликає симптоми, відмінні від очікуваних — ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили про поширення нового штаму Covid-19 та попередили про симптоми, на які слід звернути увагу. Повідомляється, що ознаки інфекції відрізняються від очікуваних.
Симптоми нового варіанта Covid-19
– Жителям Ірландії рекомендували залишатися вдома протягом двох днів, якщо у них виявляються ознаки інфекції. Новий штам – NB.1.8.1 – був помічений експертами у Великій Британії, США та Австралії, – йдеться в повідомленні.
За словами експертів, замість симптомів, схожих на грип, ця версія вірусу викликає шлунково-кишкові проблеми, такі як нудота, блювання, діарея та печія.
Пацієнти відчувають здуття, запор та біль у животі.
Наскільки заразний новий Covid-штам
У ВООЗ зазначають, що NB.1.8.1 суттєво зростає у всіх регіонах ВООЗ. Його поширення почалося лише недавно, тому рівень даних секвенування низький.
У звіті також говориться, що NB.1.8.1, мабуть, більш заразний, ніж інші штами, хоча немає доказів того, що він викликає гостріше захворювання.
У ВООЗ заявили, що нині немає досліджень, які оцінюють вплив цього варіанта на клінічні результати та на активність противірусних препаратів, таких як ремдесивір та молнупіравір. Фахівці додали, що дані планового клінічного спостереження не вказують на будь-які ознаки посилення тяжкості, пов’язані з NB.1.8.1, порівняно з варіантами, що раніше циркулювали.
Джерело: Express