Новий Covid-штам викликає симптоми, відмінні від очікуваних — ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили про поширення нового штаму Covid-19 та попередили про симптоми, на які слід звернути увагу. Повідомляється, що ознаки інфекції відрізняються від очікуваних.

Симптоми нового варіанта Covid-19

– Жителям Ірландії рекомендували залишатися вдома протягом двох днів, якщо у них виявляються ознаки інфекції. Новий штам – NB.1.8.1 – був помічений експертами у Великій Британії, США та Австралії, – йдеться в повідомленні.

За словами експертів, замість симптомів, схожих на грип, ця версія вірусу викликає шлунково-кишкові проблеми, такі як нудота, блювання, діарея та печія.

Пацієнти відчувають здуття, запор та біль у животі.

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Наскільки заразний новий Covid-штам

У ВООЗ зазначають, що NB.1.8.1 суттєво зростає у всіх регіонах ВООЗ. Його поширення почалося лише недавно, тому рівень даних секвенування низький.

У звіті також говориться, що NB.1.8.1, мабуть, більш заразний, ніж інші штами, хоча немає доказів того, що він викликає гостріше захворювання.

У ВООЗ заявили, що нині немає досліджень, які оцінюють вплив цього варіанта на клінічні результати та на активність противірусних препаратів, таких як ремдесивір ​​та молнупіравір. Фахівці додали, що дані планового клінічного спостереження не вказують на будь-які ознаки посилення тяжкості, пов’язані з NB.1.8.1, порівняно з варіантами, що раніше циркулювали.

Джерело: Express

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