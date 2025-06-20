Nimbus атакует: что нужно знать о новом штамме Covid-19
Как и легендарная метла Nimbus Гарри Поттера, новый субвариант Covid-19 движется быстро и незаметно.
Что известно экспертам об этом вирусе — читайте в материале Фактов ICTV.
Эволюция варианта SARS-CoV-2
В начале 2025 года самым распространенным вариантом был XEC и KP.3.1.1.
В феврале циркуляция XEC начала снижаться, но уже весной его начал вытеснять LP.8.1.
Теперь внимание ученых привлекает новый субвариант – NB.1.8.1. Штамм стремительно распространяется по странам мира, его зафиксировали в США, Европе и Азии.
Симптомы Nimbus: что отличает вирус от других штаммов
Этот Nimbus вряд ли поможет выиграть кубок квиддича в Хогвартсе, а вот вызвать лихорадку — вполне реально.
Интересно, что потеря обоняния и вкуса, характерные для ранних волн пандемии, сейчас крайне редки.
По данным ВОЗ, клиническая картина NB.1.8.1 напоминает другие субварианты Омикрона, но с некоторыми особенностями:
- интенсивная боль в горле — один из первых признаков болезни;
- повышенная температура возникает чаще, чем в предыдущих вариантах;
- головокружение – новый симптом, который ранее почти не связывали с коронавирусной инфекцией;
- расстройства ЖКТ теперь включают тошноту и диарею;
- мышечная слабость и выраженная усталость сохраняются до выздоровления.
Лечение и профилактика Nimbus
Несмотря на отсутствие признаков тяжелого течения болезни и летальных исходов, эксперты предупреждают: высокая заразность нового штамма может увеличить количество больных среди невакцинированных лиц и людей с хроническими заболеваниями.
Поэтому при первых симптомах Nimbus стоит обратиться к семейному врачу и следовать его рекомендациям. Ведь самолечение может привести к тяжелым осложнениям.
В то же время медики отмечают, что самым эффективным способом профилактики Covid-19 остается вакцинация.
Лабораторные исследования показывают, что существующие вакцины продолжают защищать от тяжелого течения болезни, а бустеры, адаптированные к JN.1/KP.2, частично нейтрализуют вирус.
Поэтому эксперты рекомендуют проверить статус иммунизации и обновить прививки людям в возрасте 60+, а также тем, кто имеет хронические заболевания.
В случае подозрения на болезнь стоит сдать экспресс-тест на ковид, избегать контактов и оставаться дома.
Во время вспышек — носить маски в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию и правила гигиены.