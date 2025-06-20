Nimbus атакует: что нужно знать о новом штамме Covid-19

Как и легендарная метла Nimbus Гарри Поттера, новый субвариант Covid-19 движется быстро и незаметно.

Что известно экспертам об этом вирусе — читайте в материале Фактов ICTV.

Эволюция варианта SARS-CoV-2

В начале 2025 года самым распространенным вариантом был XEC и KP.3.1.1.

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В феврале циркуляция XEC начала снижаться, но уже весной его начал вытеснять LP.8.1.

Теперь внимание ученых привлекает новый субвариант – NB.1.8.1. Штамм стремительно распространяется по странам мира, его зафиксировали в США, Европе и Азии.

Симптомы Nimbus: что отличает вирус от других штаммов

Этот Nimbus вряд ли поможет выиграть кубок квиддича в Хогвартсе, а вот вызвать лихорадку — вполне реально.

Интересно, что потеря обоняния и вкуса, характерные для ранних волн пандемии, сейчас крайне редки.

По данным ВОЗ, клиническая картина NB.1.8.1 напоминает другие субварианты Омикрона, но с некоторыми особенностями:

интенсивная боль в горле — один из первых признаков болезни;

повышенная температура возникает чаще, чем в предыдущих вариантах;

головокружение – новый симптом, который ранее почти не связывали с коронавирусной инфекцией;

расстройства ЖКТ теперь включают тошноту и диарею;

мышечная слабость и выраженная усталость сохраняются до выздоровления.

Лечение и профилактика Nimbus

Несмотря на отсутствие признаков тяжелого течения болезни и летальных исходов, эксперты предупреждают: высокая заразность нового штамма может увеличить количество больных среди невакцинированных лиц и людей с хроническими заболеваниями.

Поэтому при первых симптомах Nimbus стоит обратиться к семейному врачу и следовать его рекомендациям. Ведь самолечение может привести к тяжелым осложнениям.

В то же время медики отмечают, что самым эффективным способом профилактики Covid-19 остается вакцинация.

Лабораторные исследования показывают, что существующие вакцины продолжают защищать от тяжелого течения болезни, а бустеры, адаптированные к JN.1/KP.2, частично нейтрализуют вирус.

Поэтому эксперты рекомендуют проверить статус иммунизации и обновить прививки людям в возрасте 60+, а также тем, кто имеет хронические заболевания.

В случае подозрения на болезнь стоит сдать экспресс-тест на ковид, избегать контактов и оставаться дома.

Во время вспышек — носить маски в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию и правила гигиены.

Источники: АР, ECDC, ВОЗ

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