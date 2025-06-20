Nimbus атакує: що треба знати про новий штам Covid-19

Як і легендарна мітла Nimbus Гаррі Поттера, новий субваріант Covid-19 рухається швидко та непомітно.

Що відомо експертам про цей вірус – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Еволюція варіанту SARS-CoV-2

На початку 2025 року року найпоширенішим варіантом був XEC і KP.3.1.1.

Зараз дивляться

У лютому циркуляція XEC почала знижуватися, але вже навесні його почав витісняти LP.8.1.

Тепер увагу вчених привертає новий субваріант – NB.1.8.1. Штам стрімко поширюється країнами світу, його зафіксували у США, Європі та Азії.

Симптоми Nimbus: що відрізняє вірус від інших штамів

Цей Nimbus навряд чи допоможе виграти кубок квідича у Гоґвортсі, а от викликати гарячку — цілком реально.

Цікаво, що втрата нюху та смаку, характерні для ранніх хвиль пандемії, наразі є вкрай рідкісними.

За даними ВООЗ, клінічна картина NB.1.8.1 нагадує інші субваріанти Омікрону, але з деякими особливостями:

інтенсивний біль у горлі – одна із перших ознак хвороби;

підвищена температура виникає частіше, ніж у попередніх варіантах;

запаморочення – новий симптом, який раніше майже не пов’язували з коронавірусною інфекцією;

розлади ШКТ відтепер включають нудоту та діарею;

м’язова слабкість і виражена втома зберігаються до одужання.

Лікування і профілактика Nimbus

Попри відсутність ознак тяжкого перебігу хвороби та летальних випадків, експерти застерігають: висока заразність нового штаму може збільшити кількість хворих серед невакцинованих осіб та людей із хронічними захворюваннями.

Тож за перших симптомів Nimbus варто звернутися до сімейного лікаря та дотримуватися його рекомендацій. Адже самолікування може призвести до важких ускладнень.

Водночас медики наголошують, що найефективнішим способом профілактики Covid-19 залишається вакцинація.

Лабораторні дослідження показують, що наявні вакцини продовжують захищати від тяжкого перебігу хвороби, а бустери, адаптовані до JN.1/KP.2, частково нейтралізують вірус.

Тож експерти рекомендують перевірити статус імунізації та оновити щеплення людям віком 60+, а також тим, хто має хронічні захворювання.

У разі підозри на хворобу варто здати експрес-тест на ковід, уникати контактів та залишатися вдома.

Під час спалахів — носити маски у громадських місцях, дотримуватися безпечної відстані та правил гігієни.

Джерела: АР, ECDC, ВООЗ,

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