Ученые объяснили, почему летом ухудшается состояние кожи

Оказывается, атопический дерматит обостряется не только из-за внутренних проблем, но из-за внешних факторов, особенно летом.

Новое международное исследование показало, как грязный воздух и жара влияют на состояние кожи.

Атопический дерматит: что вызывает обострение

Ученые проанализировали результаты 42 научных работ, собранных за почти 40 лет (1985–2024 гг.) в 14 странах, и пришли к четким выводам.

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Атопический дерматит обостряется значительно чаще из-за загрязненного воздуха, жары или резкого изменения влажности.

В частности, исследование подтвердило, что концентрация диоксида серы (SO₂) и частиц PM10 напрямую связана с частотой обращений к врачам.

В среднем, повышение содержания SO₂ на каждые 10 мкг/м³ увеличивает риск таких обращений почти на 3%.

Это особенно опасно в городах, где транспорт, промышленность и жара создают в воздухе настоящую химическую смесь.

Однако самым большим шоком для исследователей стало то, как высокие температуры — свыше +30°C — влияют на тяжесть течения болезни.

Оказалось, что в жаркие дни количество тяжелых форм дерматита возрастает в 3–4 раза. Боль, зуд, шелушение, трещины и воспаления возникают в результате снижения защитного барьера кожи, потери влаги и способности сопротивляться раздражителям.

Интересно, что повышенная влажность и частые дожди также негативно влияют на состояние кожи. В таких условиях микробиом кожи может потерять баланс, а контакт с влажными тканями — усугубить раздражение. Поэтому люди с чувствительной кожей в такой период замечают высыпания.

Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными к коже. Если состояние воздуха ухудшилось или стоит жара — лучше сократить пребывание на улице, держать под рукой увлажняющий крем, пить больше воды и обратиться за медицинской помощью.

Источник: MEDSCAPE

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