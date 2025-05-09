Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Преемник Папы Франциска: названы основные претенденты на Святой Престол
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Объясняем
Боль и трагедия украинского народа: как отмечать День памяти и победы над нацизмом
Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

Без риска для кожи: эксперт объяснила, какие духи безопасны для воздействия солнца

користування духами влітку
Фото: Pixabay

Профессор химии из Университета Монпелье и соучредитель бренда Odore Scola Изабель Парро объяснила, что на самом же деле наносить духи на кожу летом, в частности, во время загорания можно. При условии, что состав аромата отвечает определенным требованиям,

В чем негатив

По словам эксперта, нанесение духов может негативно повлиять на кожу.

— Очень важно понимать, как ароматические молекулы взаимодействуют с солнцем. Некоторые из них, содержащиеся в парфюмерных ингредиентах, чувствительны к солнцу, поэтому могут вызывать реакции на коже под действием ультрафиолета, – говорит Парро.

Суровое законодательство

Однако, по словам профессора, современное парфюмерное законодательство достаточно суровое. Именно поэтому компоненты духов в большинстве своем устойчивы к воздействию солнечных лучей.

Сейчас смотрят

— Современное парфюмерное законодательство запрещает наличие фурокумаринов и фототоксических компонентов. Поэтому при использовании сертифицированных ароматов, предназначенных для кожи, вы полностью защищены, – отмечает эксперт.

Нежелательные ароматы

В то же время Изабель говорит, что некоторые компоненты, в частности, эфирные масла цитрусовых, например бергамота или лимона, могут увеличить чувствительность кожи к солнцу. А это, в свою очередь, приведет к:

  • раздражению;
  • покраснению;
  • ожогам;
  • иногда к пигментации.

Именно поэтому следует избегать таких ингредиентов в составе парфюма, который вы наносите перед пребыванием под активным солнцем.

Изабель также призывает не использовать текстильные и домашние духи (с неизвестным составом) для тела.

Смотрите также
Как выбрать солнцезащитный крем и правильно загорать — дерматолог
безопасный загар

Источник: Vogue
косметика, літо, науковці, парфуми, Советы
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь