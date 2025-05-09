Без риска для кожи: эксперт объяснила, какие духи безопасны для воздействия солнца

Профессор химии из Университета Монпелье и соучредитель бренда Odore Scola Изабель Парро объяснила, что на самом же деле наносить духи на кожу летом, в частности, во время загорания можно. При условии, что состав аромата отвечает определенным требованиям,

В чем негатив

По словам эксперта, нанесение духов может негативно повлиять на кожу.

— Очень важно понимать, как ароматические молекулы взаимодействуют с солнцем. Некоторые из них, содержащиеся в парфюмерных ингредиентах, чувствительны к солнцу, поэтому могут вызывать реакции на коже под действием ультрафиолета, – говорит Парро.

Суровое законодательство

Однако, по словам профессора, современное парфюмерное законодательство достаточно суровое. Именно поэтому компоненты духов в большинстве своем устойчивы к воздействию солнечных лучей.

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— Современное парфюмерное законодательство запрещает наличие фурокумаринов и фототоксических компонентов. Поэтому при использовании сертифицированных ароматов, предназначенных для кожи, вы полностью защищены, – отмечает эксперт.

Нежелательные ароматы

В то же время Изабель говорит, что некоторые компоненты, в частности, эфирные масла цитрусовых, например бергамота или лимона, могут увеличить чувствительность кожи к солнцу. А это, в свою очередь, приведет к:

раздражению;

покраснению;

ожогам;

иногда к пигментации.

Именно поэтому следует избегать таких ингредиентов в составе парфюма, который вы наносите перед пребыванием под активным солнцем.

Изабель также призывает не использовать текстильные и домашние духи (с неизвестным составом) для тела.

Источник : Vogue

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