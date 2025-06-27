Вчені пояснили, чому влітку погіршується стан шкіри

Виявляється, атопічний дерматит загострюється не лише через внутрішні проблеми, а й внаслідок зовнішніх факторів, особливо влітку.

Нове міжнародне дослідження показало, як брудне повітря та спека впливають на стан шкіри.

Атопічний дерматит: що викликає загострення

Учені проаналізували результати 42 наукових робіт, зібраних за майже 40 років (1985–2024 рр.) у 14 країнах, і дійшли чітких висновків.

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Атопічний дерматит загострюється значно частіше через забруднене повітря, спеку або різку зміну вологості.

Зокрема, дослідження підтвердило, що концентрація діоксиду сірки (SO₂) та часток PM10 напряму пов’язана з частотою звернень до лікарів.

У середньому, підвищення вмісту SO₂ на кожні 10 мкг/м³ збільшує ризик таких звернень майже на 3%.

Це особливо небезпечно в містах, де транспорт, промисловість і спека створюють у повітрі справжню хімічну суміш.

Однак найбільшим шоком для дослідників стало те, як високі температури — понад +30°C — впливають на тяжкість перебігу хвороби.

Виявилося, що у спекотні дні кількість важких форм дерматиту зростає в 3–4 рази. Біль, свербіж, лущення, тріщини й запалення виникають внаслідок зниження захисного бар’єру шкіри, втрати вологи та здатності чинити опір подразникам.

Цікаво, що підвищена вологість і часті дощі також негативно впливають на стан шкіри. У таких умовах мікробіом шкіри може втратити баланс, а контакт із вологими тканинами — поглибити подразнення. Тому люди з чутливою шкірою у такий період помічають висипи.

Фахівці рекомендують бути особливо уважними до шкіри. Якщо стан повітря погіршився або стоїть спека — краще скоротити перебування на вулиці, тримати під рукою зволожувальний крем, пити більше води та звернутися по медичну допомогу.

Джерело: MEDSCAPE

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