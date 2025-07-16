20-летнему парню дважды за три дня пересадили сердце: случай во Львове

Кардиохирурги Первого медицинского объединения Львова выполнили две пересадки сердца за три дня: собственный орган 20-летнего парня вышел из строя, а донорское сердце отказало.

Порок сердца спровоцировала обычная простуда

Виталий всю жизнь не подозревал о пороке сердца, который спровоцировала обычная простуда.

Вернувшись из Польши в тяжелом состоянии, парень попал к врачам, которые диагностировали дилатационную кардиомиопатию — тяжелое заболевание, при котором сердце теряет упругость, раздувается как шар и уже не может перекачивать кровь.

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Единственным шансом на жизнь была трансплантация.

Месяц боролись за жизнь парня

Сначала юноше установили кардиовертер-дефибриллятор, но со временем тот начал бить током — только за одну ночь он выдал более 20 разрядов по 800 вольт.

В критическом состоянии Виталия доставили в больницу Святого Пантелеймона, где его подключили к аппарату ЭКМО — искусственному сердцу и легким.

Донорское сердце появилось уже через неделю, однако через час после трансплантации оно отказало.

Пациента снова подключили к ЭКМО и во второй раз внесли в список ожидания. И произошло чудо — через 52 часа поступило новое сердце. На этот раз ретрансплантация прошла успешно.

— Почти месяц наши специалисты боролись за жизнь Виталия. Этот молодой парень — наша большая гордость и пример слаженной работы всей команды, — рассказывает Роман Домашич, руководитель Центра сердца и сосудов.

Теперь, через три недели после повторной трансплантации, Виталий чувствует себя стабильно.

Впереди парня ждет реабилитация и регулярные контрольные обследования. Но сегодня его самая большая мечта — восстановиться и снова вернуться к занятиям в спортзале.

Источник: Первое медицинское объединение Львова

Фото: Первое медицинское объединение Львова

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