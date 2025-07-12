В Охматдиті під час обстрілу вперше пересадили органи трьом пацієнтам від однієї донорки

В Национальной детской специализированной больнице Охматдет впервые в истории медучреждения провели пересадку трем пациентам органов от четырехлетней девочки. Уникальная трансплантация состоялась во время ночного ракетного обстрела Киева.

Об этом сообщили в НДСБ Охматдет.

Охматдет провел уникальную трансплантацию несмотря на ракетную атаку

Маленького донора доставили в Охматдет из Житомирской области. Ночью 10 июля консилиум врачей констатировал смерть мозга ребенка. После согласия семьи на посмертное донорство специалисты начали срочную подготовку к трансплантации, несмотря на воздушную тревогу и угрозу атак.

Сейчас смотрят

— Это решение — героическое. Оно спасло сразу три жизни”, — отметили в больнице.

Благодаря Единой государственной информационной системе трансплантации (ЕГИСТ) органы получили трое детей. Печень пересадили 16-летней пациентке с болезнью Вильсона-Коновалова, которая находилась в реанимации. Почки — 14-летнему парню, который более полугода жил на диализе. Сердце — 12-летней девочке, которая имела критическую потребность в пересадке.

Операции продолжались более 13 часов. Медики не прекращали работу даже во время сирен.

— Наши реципиенты были очень тяжелыми. И я искренне благодарен родителям за понимание того, что их решение подарило шанс на жизнь трем детям, — отметил трансплантолог Охматдета Олег Годик.

Фото: НДСБ Охматдет

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.