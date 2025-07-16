20-річному хлопцю двічі за три дні пересадили серце: випадок у Львові

Кардіохірурги Першого медичного об’єднання Львова виконали дві пересадки серця за три дні: власний орган 20-річного хлопця вийшов з ладу, а донорське серце відмовило.

Ваду серця спровокувала звичайна застуда

Віталій усе життя не підозрював про серцеву ваду, яку спровокувала звичайна застуда.

Повернувшись із Польщі у важкому стані, хлопець потрапив до лікарів, які діагностували дилатаційну кардіоміопатію — тяжке захворювання, за якого серце втрачає пружність, роздувається як куля і вже не може перекачувати кров.

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Єдиним шансом на життя була трансплантація.

Місяць боролися за життя хлопця

Спочатку юнакові встановили кардіовертер-дефібрилятор, але з часом той почав бити струмом — лише за одну ніч він видав понад 20 розрядів по 800 вольт.

У критичному стані Віталія доправили до Лікарні Святого Пантелеймона, де його підключили до апарату ЕКМО — штучного серця й легень.

Донорське серце з’явилося вже за тиждень, однак через годину після трансплантації воно відмовило.

Пацієнта знову підключили до ЕКМО і вдруге внесли до списку очікування. І сталося диво — через 52 години надійшло нове серце. Цього разу ретрансплантація пройшла успішно.

— Майже місяць наші спеціалісти боролися за життя Віталія. Цей молодий хлопець наша велика гордість і приклад злагодженої роботи всієї команди, — розповідає Роман Домашич, керівник Центру серця та судин.

Тепер, через три тижні після повторної трансплантації, Віталій почувається стабільно.

Попереду на хлопця чекає реабілітація та регулярні контрольні обстеження. Але сьогодні його найбільша мрія зараз – відновитися і знову повернутися до занять у спортзалі.

Джерело: Перше медичне об’єднання Львова

Фото: Перше медичне об’єднання Львова

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