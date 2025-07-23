Пищевая добавка, восстанавливающая состояние людей с сердечными пороками: вывод ученых

Японские ученые нашли диетическую добавку, которая эффективно восстанавливает работу сердца.

Результаты исследования были опубликованы в журнале European Heart Journal.

Пищевая добавка, восстанавливающая сердце: что известно

Ученые университета Осаки обнаружили, что пищевая добавка трикаприн, которая входит в состав батончиков и протеиновых коктейлей, смесей для людей с нарушенным метаболизмом жиров, существенно улучшила состояние пациентов с редкой формой ишемической болезни сердца.

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Они страдали от хронической боли в груди, диабета и не реагировали на традиционные протоколы лечения.

После регулярного употребления трикаприна жировые отложения в коронарных артериях перестали накапливаться.

В отличие от стандартных методов, которые снижают уровень холестерина в крови, трикаприн стимулирует расщепление триглицеридов непосредственно в клетках сердечной мышцы.

— Это концептуально новый подход. Наши результаты дают надежду пациентам с сердечными пороками, — отметил ведущий автор исследования Кен-Ичи Хирано.

Учитывая простоту и доступность трикаприна, открытие может изменить подход к лечению ишемической болезни сердца.

Источник: SciTechDaily

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