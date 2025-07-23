Харчова добавка, яка відновлює стан людей із серцевими вадами: висновок вчених

Японські вчені знайшли дієтичну добавку, яка ефективно відновлює роботу серця. Результати дослідження були опубліковані в журналі European Heart Journal.

Харчова добавка, яка відновлює серце: що відомо

Науковці університету Осаки виявили, що харчова добавка трикаприн, яка входить до складу батончиків та протеїнових коктейлів, сумішей для людей з порушеним метаболізмом жирів, суттєво покращила стан пацієнтів із рідкісною формою ішемічної хвороби серця.

Вони страждали від хронічного болю в грудях, діабету та не реагували на традиційні протоколи лікування.

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Після регулярного вживання трикаприну жирові відкладення у коронарних артеріях припинили накопичуватися.

На відміну від стандартних методів, які знижують рівень холестерину в крові, трикаприн стимулює розщеплення тригліцеридів безпосередньо в клітинах серцевого м’яза.

— Це концептуально новий підхід. Наші результати дають надію пацієнтам іх серцевими вадами, — зазначив провідний автор дослідження Кен-Ічі Хірано.

З огляду на простоту і доступність трикаприну відкриття може змінити підхід до лікування ішемічної хвороби серця.

Джерело: SciTechDaily

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