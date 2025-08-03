Как проверить арбуз на нитраты в домашних условиях: простой способ от экспертов
Эксперты Julia clinic рассказали, как избежать отравления арбузом и проверить плод на наличие химии, в частности нитратов.
Как проверить арбуз на химию дома: простые правила
По словам экспертов, арбуз содержит 90% воды, 30 ккал/100грамм и много разных витаминов. Максимально допустимое содержание нитратов в арбузах – 60 мг/кг.
На самом деле для того чтобы получить отравление нитратами, нужно съесть за один день много кг мякоти.
— Опустите маленький кусочек арбузной мякоти в стакан с водой. Если вода окрасится в розовый цвет, перед вами химический арбуз. Выбросьте и приобретите новый! — говорится в сообщении.
Отравиться арбузом можно скорее из-за попадания вирусной или бактериальной инфекции в ЖКТ во время трапезы.
Чтобы избежать этого, соблюдайте простые правила:
- покупайте арбузы только в проверенных супермаркетах, где осуществляется надлежащий санитарный контроль;
- покупая плод на рынке, попросите у продавца соответствующий сертификат о том, что продукция безопасна;
- не покупайте разрезанные арбузы;
- никогда не покупайте испорченные, треснувшие, акционные, примятые плоды – в них больше микробов, чем полезных веществ;
- перед разрезанием арбуза тщательно вымойте его и свои руки;
- желательно облить его кипятком и холодной водой;
- не вытирайте плод. Дайте арбузу высохнуть, тогда почти все бактерии погибнут;
- рассмотрите прожилки в мякоти. Толстые, желтые и жесткие прожилки свидетельствуют о нитратах. А тонкие, белые и мягкие – о хорошем качестве арбуза.
Помните, что нитраты обычно содержатся в кожуре и в прилегающей к ней мякоти. Поэтому лучше лакомиться только сердцевиной сочного плода.
Источник: Julia clinic