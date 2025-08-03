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Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Как проверить арбуз на нитраты в домашних условиях: простой способ от экспертов

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Фото: Pixabay

Эксперты Julia clinic рассказали, как избежать отравления арбузом и проверить плод на наличие химии, в частности нитратов.

Как проверить арбуз на химию дома: простые правила

По словам экспертов, арбуз содержит 90% воды, 30 ккал/100грамм и много разных витаминов. Максимально допустимое содержание нитратов в арбузах – 60 мг/кг.

На самом деле для того чтобы получить отравление нитратами, нужно съесть за один день много кг мякоти.

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— Опустите маленький кусочек арбузной мякоти в стакан с водой. Если вода окрасится в розовый цвет, перед вами химический арбуз. Выбросьте и приобретите новый! — говорится в сообщении.

Отравиться арбузом можно скорее из-за попадания вирусной или бактериальной инфекции в ЖКТ во время трапезы.

Чтобы избежать этого, соблюдайте простые правила:

  • покупайте арбузы только в проверенных супермаркетах, где осуществляется надлежащий санитарный контроль;
  • покупая плод на рынке, попросите у продавца соответствующий сертификат о том, что продукция безопасна;
  • не покупайте разрезанные арбузы;
  • никогда не покупайте испорченные, треснувшие, акционные, примятые плоды – в них больше микробов, чем полезных веществ;
  • перед разрезанием арбуза тщательно вымойте его и свои руки;
  • желательно облить его кипятком и холодной водой;
  • не вытирайте плод. Дайте арбузу высохнуть, тогда почти все бактерии погибнут;
  • рассмотрите прожилки в мякоти. Толстые, желтые и жесткие прожилки свидетельствуют о нитратах. А тонкие, белые и мягкие – о хорошем качестве арбуза.

Помните, что нитраты обычно содержатся в кожуре и в прилегающей к ней мякоти. Поэтому лучше лакомиться только сердцевиной сочного плода.

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Источник: Julia clinic

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