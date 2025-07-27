Безопасно ли есть арбуз вместе с косточками – ответ врача

Семейный врач, терапевт общего профиля Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, безопасно ли есть арбуз вместе с косточками.

— Еще с советских времен у нас довольно широко распространено убеждение, что косточки из арбуза обязательно нужно удалять, иначе есть угроза аппендицита. Но этому нет никаких научных подтверждений, это все лишь один из мифов, — говорит врач.

Можно ли есть арбуз с косточками

По словам Людмилы Сердюк, если вы будете есть арбуз вместе с косточками, ничего страшного и патологического с вашим здоровьем не произойдет. Организм выведет косточки наружу без малейшего ущерба для вас.

При этом терпавет отметила, что косточки арбуза очень полезны, так как богаты клетчаткой и такими ценными микроэлеменатами, как кальций, магний, фосфор, цинк.

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Поэтому, чтобы получить максимальную пользу от арбуза, косточки лучше разжевывать, чтобы помочь организму усвоить весь их полезный комплекс.

— Однако здесь важно не переусердствовать, поскольку большое количество косточек может привести к вздутию, диарее или запору. То есть, золотое правило умеренного потребления любого продукта никто не отменял, — говорит семейный врач.

Но если вы не хотите есть арбуз вместе с косточками, вы можете смело их выбрасывать, добавила медик.

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