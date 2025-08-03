Як перевірити кавун на нітрати в домашніх умовах: простий спосіб від експертів

Експерти Julia clinic розповіли, як уникнути отруєння кавуном і перевірити плід на наявність хімії, зокрема нітратів.

Як перевірити кавун на хімію вдома: прості правила

За словами експертів, кавун містить 90% води, 30 ккал/100 грам і багато різних вітамінів. Максимально допустимий вміст нітратів у кавунах – 60 мг/кг.

Насправді для того, щоб отримати отруєння нітратами, потрібно з’їсти за один день багато кілограмів м’якоті.

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– Опустіть маленький шматочок кавунової м’якоті в склянку з водою. Якщо вода забарвиться в рожевий колір, перед вами хімічний кавун. Викиньте його і купіть новий! – йдеться в повідомленні.

Отруїтися кавуном можна швидше через потрапляння вірусної або бактеріальної інфекції в ШКТ під час трапези.

Щоб уникнути цього, дотримуйтесь простих правил:

купуйте кавуни тільки в перевірених супермаркетах, де здійснюється належний санітарний контроль;

купуючи плід на ринку, попросіть у продавця відповідний сертифікат про те, що продукція безпечна;

не купуйте розрізані кавуни;

ніколи не купуйте зіпсовані, тріснуті, акційні, прим’яті плоди – в них більше мікробів, ніж корисних речовин;

перед розрізанням кавуна ретельно вимийте його і свої руки;

бажано облити його окропом і холодною водою;

не витирайте плід. Дайте кавуну висохнути, тоді майже всі бактерії загинуть;

розгляньте прожилки в м’якоті. Товсті, жовті і жорсткі прожилки свідчать про нітрати. А тонкі, білі і м’які – про хорошу якість кавуна.

Пам’ятайте, що нітрати зазвичай містяться в шкірці і в прилеглій до неї м’якоті. Тому краще ласувати тільки серцевиною соковитого плоду.

Джерело: Julia clinic

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