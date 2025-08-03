Як перевірити кавун на нітрати в домашніх умовах: простий спосіб від експертів
Експерти Julia clinic розповіли, як уникнути отруєння кавуном і перевірити плід на наявність хімії, зокрема нітратів.
Як перевірити кавун на хімію вдома: прості правила
За словами експертів, кавун містить 90% води, 30 ккал/100 грам і багато різних вітамінів. Максимально допустимий вміст нітратів у кавунах – 60 мг/кг.
Насправді для того, щоб отримати отруєння нітратами, потрібно з’їсти за один день багато кілограмів м’якоті.
– Опустіть маленький шматочок кавунової м’якоті в склянку з водою. Якщо вода забарвиться в рожевий колір, перед вами хімічний кавун. Викиньте його і купіть новий! – йдеться в повідомленні.
Отруїтися кавуном можна швидше через потрапляння вірусної або бактеріальної інфекції в ШКТ під час трапези.
Щоб уникнути цього, дотримуйтесь простих правил:
- купуйте кавуни тільки в перевірених супермаркетах, де здійснюється належний санітарний контроль;
- купуючи плід на ринку, попросіть у продавця відповідний сертифікат про те, що продукція безпечна;
- не купуйте розрізані кавуни;
- ніколи не купуйте зіпсовані, тріснуті, акційні, прим’яті плоди – в них більше мікробів, ніж корисних речовин;
- перед розрізанням кавуна ретельно вимийте його і свої руки;
- бажано облити його окропом і холодною водою;
- не витирайте плід. Дайте кавуну висохнути, тоді майже всі бактерії загинуть;
- розгляньте прожилки в м’якоті. Товсті, жовті і жорсткі прожилки свідчать про нітрати. А тонкі, білі і м’які – про хорошу якість кавуна.
Пам’ятайте, що нітрати зазвичай містяться в шкірці і в прилеглій до неї м’якоті. Тому краще ласувати тільки серцевиною соковитого плоду.
Джерело: Julia clinic