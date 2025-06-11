Google представила Android 16: что изменится для пользователей

Компания Google выпустила Android 16 – новую версию мобильной операционной системы, которая первой появится на устройствах Pixel 6 и более новых моделях.

Впоследствии обновление станет доступным и для других брендов. Это самый быстрый релиз Android за последние годы, что позволяет пользователям сразу воспользоваться новыми возможностями.

Android 16 – характеристики и нововведения

Более удобные уведомления

Android 16 вводит обновление информации в реальном времени. Например, чтобы увидеть статус доставки еды или приезда такси, теперь не нужно открывать приложение, сообщения будут появляться в панели уведомлений. Сначала эта функция будет работать с отдельными сервисами, в частности Samsung Now Bar, OPPO Live Alerts и OnePlus.

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Также новая версия автоматически группирует уведомления из одного приложения, чтобы избежать информационной перегрузки.

Улучшения для пользователей слуховых аппаратов

Android 16 добавляет более удобные настройки для людей с нарушениями слуха. В частности, теперь можно переключать микрофон с устройства на телефон для более четкого звука во время звонков в шумной среде. Появился также встроенный контроль слуховых аппаратов: например, для изменения громкости.

Повышенная безопасность

Операционная система поддерживает режим Advanced Protection – комплексную систему защиты от Google. Она блокирует подозрительные звонки, вредоносные приложения, фишинговые сайты и другие цифровые угрозы. Эта функция входит в перечень ключевых Android 16 features.

Больше возможностей для планшетов

Совместно с Samsung команда Google внедрила режим многооконного интерфейса, в котором можно перемещать и масштабировать несколько приложений одновременно, как на компьютере. Это дополняет привычные режимы – полный экран и разделение экрана.

Вскоре также появятся горячие клавиши, расширенная панель задач и поддержка внешних дисплеев, что расширяет возможности для работы на планшетах и складных устройствах.

Кроме того, в Android 16 также добавлена поддержка HDR-скриншотов, адаптивная частота обновления экрана, инструменты для проверки личности, первые элементы обновленного дизайна Material 3 Expressive, которые также появятся в Wear OS 6.

Источник : Google

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