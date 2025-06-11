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Google презентувала Android 16: що зміниться для користувачів

Google випустив Android 16 beta 3
Фото: Unsplash

Компанія Google випустила Android 16 – нову версію мобільної операційної системи, яка першою з’явиться на пристроях Pixel 6 та новіших моделях.

Згодом оновлення стане доступним і для інших брендів. Це найшвидший реліз Android за останні роки, що дає змогу користувачам одразу скористатися новими можливостями.

Android 16 – характеристики та нововведення

  • Зручніші сповіщення

Android 16 запроваджує оновлення інформації в реальному часі. Наприклад, щоби побачити статус доставки їжі або приїзду таксі, тепер не потрібно відкривати застосунок, повідомлення зʼявлятимуться у панелі сповіщень. Спочатку ця функція працюватиме з окремими сервісами, зокрема Samsung Now Bar, OPPO Live Alerts та OnePlus.

Зараз дивляться

Також нова версія автоматично групує сповіщення з одного додатка, щоб уникнути інформаційного перевантаження.

  • Покращення для користувачів слухових апаратів

Android 16 додає зручніші налаштування для людей із порушеннями слуху. Зокрема, тепер можна перемикати мікрофон з пристрою на телефон для чіткішого звуку під час дзвінків у шумному середовищі. З’явився також вбудований контроль слухових апаратів: наприклад, для зміни гучності.

  • Підвищена безпека

Операційна система підтримує режим Advanced Protection – комплексну систему захисту від Google. Вона блокує підозрілі дзвінки, шкідливі застосунки, фішингові сайти та інші цифрові загрози. Ця функція входить до переліку ключових Android 16 features.

  • Більше можливостей для планшетів

Разом із Samsung команда Google впровадила режим багатовіконного інтерфейсу, у якому можна пересувати й масштабувати кілька додатків одночасно, як на комп’ютері. Це доповнює звичні режими – на повний екран і розділення екрана.

Незабаром також з’являться гарячі клавіші, розширена панель завдань та підтримка зовнішніх дисплеїв, що розширює можливості для роботи на планшетах і складаних пристроях.

Крім того, в Android 16 також додано підтримку HDR-скриншотів, адаптивну частоту оновлення екрана, інструменти для перевірки особи, перші елементи оновленого дизайну Material 3 Expressive, які також з’являться в Wear OS 6.

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Джерело: Google

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