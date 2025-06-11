Google презентувала Android 16: що зміниться для користувачів

Компанія Google випустила Android 16 – нову версію мобільної операційної системи, яка першою з’явиться на пристроях Pixel 6 та новіших моделях.

Згодом оновлення стане доступним і для інших брендів. Це найшвидший реліз Android за останні роки, що дає змогу користувачам одразу скористатися новими можливостями.

Android 16 – характеристики та нововведення

Зручніші сповіщення

Android 16 запроваджує оновлення інформації в реальному часі. Наприклад, щоби побачити статус доставки їжі або приїзду таксі, тепер не потрібно відкривати застосунок, повідомлення зʼявлятимуться у панелі сповіщень. Спочатку ця функція працюватиме з окремими сервісами, зокрема Samsung Now Bar, OPPO Live Alerts та OnePlus.

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Також нова версія автоматично групує сповіщення з одного додатка, щоб уникнути інформаційного перевантаження.

Покращення для користувачів слухових апаратів

Android 16 додає зручніші налаштування для людей із порушеннями слуху. Зокрема, тепер можна перемикати мікрофон з пристрою на телефон для чіткішого звуку під час дзвінків у шумному середовищі. З’явився також вбудований контроль слухових апаратів: наприклад, для зміни гучності.

Підвищена безпека

Операційна система підтримує режим Advanced Protection – комплексну систему захисту від Google. Вона блокує підозрілі дзвінки, шкідливі застосунки, фішингові сайти та інші цифрові загрози. Ця функція входить до переліку ключових Android 16 features.

Більше можливостей для планшетів

Разом із Samsung команда Google впровадила режим багатовіконного інтерфейсу, у якому можна пересувати й масштабувати кілька додатків одночасно, як на комп’ютері. Це доповнює звичні режими – на повний екран і розділення екрана.

Незабаром також з’являться гарячі клавіші, розширена панель завдань та підтримка зовнішніх дисплеїв, що розширює можливості для роботи на планшетах і складаних пристроях.

Крім того, в Android 16 також додано підтримку HDR-скриншотів, адаптивну частоту оновлення екрана, інструменти для перевірки особи, перші елементи оновленого дизайну Material 3 Expressive, які також з’являться в Wear OS 6.

Джерело : Google

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