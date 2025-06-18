Официально: Microsoft анонсировала консоль Xbox нового поколения

Компания Microsoft официально подтвердила разработку консоли Xbox следующего поколения.

Об этом стало известно из видеозаявления президента Xbox Сары Бонд, в котором говорится о многолетнем стратегическом партнерстве с компанией AMD – именно она будет отвечать за новые инженерные решения.

Xbox нового поколения – что изменится

Новая консоль Xbox не будет привязана к одному устройству или магазину. В Microsoft отмечают, что главная цель – создать универсальную игровую платформу, которая будет работать на разных устройствах, позволяя играть где угодно. Компания активно работает с командой Windows, чтобы сделать эту операционную систему основной для гейминга.

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В партнерстве с AMD компания Microsoft стремится разработать новый чип для консолей, который обеспечит прорыв в графике, производительности и искусственном интеллекте.

По словам представителей Xbox, это будет единый технический фундамент как для стационарной консоли, так и для портативных устройств, в частности новых Xbox Ally, которые появятся на рынке уже в этом году. Они будут работать на Windows и позволят использовать не только магазин Xbox, но и другие, например Steam.

Совместимость новой Xbox с имеющимися играми

Microsoft уверяет, что новое поколение Xbox будет совместимо с библиотекой игр, которую уже имеют пользователи. Это означает, что владельцы Xbox смогут продолжать играть в любимые тайтлы без необходимости покупать их повторно.

— Мы создаем новое поколение устройств: консоли, хэндхэлды, ПК, облачные сервисы и аксессуары — и все это объединит одна идея: игры должны быть с вами везде, — резюмировала Сара Бонд.

Пока дата презентации или запуска нового Xbox не раскрывается. В Microsoft обещают поделиться деталями позже.

Источник : The Verge

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