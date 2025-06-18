Офіційно: Microsoft анонсувала консоль Xbox нового покоління

Компанія Microsoft офіційно підтвердила розробку консолі Xbox наступного покоління.

Про це стало відомо з відеозаяви президентки Xbox Сари Бонд, у якій йдеться про багаторічне стратегічне партнерство з компанією AMD – саме вона відповідатиме за нові інженерні рішення.

Xbox нового покоління – що зміниться

Нова консоль Xbox буде не прив’язана до одного пристрою чи магазину. У Microsoft наголошують, головна мета – створити універсальну ігрову платформу, яка працюватиме на різних пристроях, даючи змогу грати де завгодно. Компанія активно працює з командою Windows, щоби зробити цю операційну систему основною для геймінгу.

Зараз дивляться

У партнерстві з AMD компанія Microsoft прагне розробити новий чип для консолей, що забезпечить прорив у графіці, продуктивності та штучному інтелекті.

За словами представників Xbox, це буде єдиний технічний фундамент як для стаціонарної консолі, так і для портативних пристроїв, зокрема нових Xbox Ally, які з’являться на ринку вже цього року. Вони працюватимуть на Windows і даватимуть змогу використовувати не лише магазин Xbox, а й інші, наприклад Steam.

Сумісність нової Xbox з наявними іграми

Microsoft запевняє, що нове покоління Xbox буде сумісне з бібліотекою ігор, яку вже мають користувачі. Це означає, що власники Xbox зможуть продовжувати грати в улюблені тайтли без потреби купувати їх повторно.

— Ми створюємо нове покоління пристроїв: консолі, хендхелди, ПК, хмарні сервіси й аксесуари – і все це об’єднає одна ідея: ігри мають бути з вами всюди, – резюмувала Сара Бонд.

Поки що дата презентації або запуску нового Xbox не розкривається. У Microsoft обіцяють поділитися деталями згодом.

Джерело : The Verge

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