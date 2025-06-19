Ракета SpaceX Илона Маска взорвалась во время подготовки к полету

Ракета Starship 36 компании SpaceX Илона Маска взорвалась во время подготовки к десятому тестовому полету. Это случилось на полигоне Starbase в американском штате Техас в среду, 18 июня, около 23:00 по местному времени.

Ракета SpaceX Илона Маска взорвалась — видео

В компании миллиардера заявили, что причиной взрыва стала “серьезная неисправность”. По данным SpaceX, никто из персонала не пострадал, угрозы для окружающих населенных пунктов нет. Людей призвали не приближаться к месту инцидента.

В среду, 18 июня примерно в 11 часов вечера. CT, звездолет, готовящийся к десятому летному испытанию, испытал серьезную аномалию, находясь на испытательном стенде на Звездной базе. На протяжении всей операции вокруг площадки поддерживалась безопасная чистая зона, весь персонал в безопасности и на учете… — SpaceX (@SpaceX) 19 июня 2025 г.

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Момент вспышки зафиксирован на прямой трансляции — загорелась носовая часть ракеты Starship 36. На видео можно увидеть, что космический корабль внезапно превратился в гигантский огненный шар. Взрыв произошел через полчаса после заправки топливом.

Напомним, что девятый тестовый запуск ракеты Starship компании SpaceX тоже завершился взрывом. Ракета-носитель стартовала с космодрома Starbase 27 мая в 02:37 по киевскому времени. Примерно через полчаса после запуска контроль над второй ступенью Starship был потерян.

Ракета неконтролируемо вошла в атмосферу, после чего, вероятно, загорелась и разрушилась над Индийским океаном. По данным SpaceX, причиной инцидента могла стать утечка топлива.

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