Ракета SpaceX Илона Маска взорвалась во время подготовки к полету
Ракета Starship 36 компании SpaceX Илона Маска взорвалась во время подготовки к десятому тестовому полету. Это случилось на полигоне Starbase в американском штате Техас в среду, 18 июня, около 23:00 по местному времени.
Ракета SpaceX Илона Маска взорвалась — видео
В компании миллиардера заявили, что причиной взрыва стала “серьезная неисправность”. По данным SpaceX, никто из персонала не пострадал, угрозы для окружающих населенных пунктов нет. Людей призвали не приближаться к месту инцидента.
В среду, 18 июня примерно в 11 часов вечера. CT, звездолет, готовящийся к десятому летному испытанию, испытал серьезную аномалию, находясь на испытательном стенде на Звездной базе. На протяжении всей операции вокруг площадки поддерживалась безопасная чистая зона, весь персонал в безопасности и на учете…
— SpaceX (@SpaceX) 19 июня 2025 г.
Момент вспышки зафиксирован на прямой трансляции — загорелась носовая часть ракеты Starship 36. На видео можно увидеть, что космический корабль внезапно превратился в гигантский огненный шар. Взрыв произошел через полчаса после заправки топливом.
Напомним, что девятый тестовый запуск ракеты Starship компании SpaceX тоже завершился взрывом. Ракета-носитель стартовала с космодрома Starbase 27 мая в 02:37 по киевскому времени. Примерно через полчаса после запуска контроль над второй ступенью Starship был потерян.
Ракета неконтролируемо вошла в атмосферу, после чего, вероятно, загорелась и разрушилась над Индийским океаном. По данным SpaceX, причиной инцидента могла стать утечка топлива.