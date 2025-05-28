SpaceX осуществила девятый запуск Starship: полет завершился взрывом

Компания SpaceX американского миллиардера осуществила девятый испытательный запуск ракеты Starship, который завершился взрывом.

Девятый полет Starship компании SpaceX провалился

Ракета-носитель стартовала с космодрома Starbase в штате Техас 27 мая в 02:37 по киевскому времени. Примерно через полчаса после запуска контроль над второй ступенью Starship был потерян.

Ракета неконтролируемо вошла в атмосферу, после чего, вероятно, загорелась и разрушилась над Индийским океаном. По данным компании SpaceX, причиной инцидента могла стать утечка топлива.

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— Starship дошел до запланированного выключения двигателей, что является значительным улучшением по сравнению с прошлым полетом. Утечки вызвали потерю давления в главном баке во время приземления и входа в атмосферу. Много хороших данных для анализа, — написал гендиректор SpaceX Илон Маск после полета.

Девятое летное испытание Starship ознаменовало важную веху для повторного использования с первым проверенным в полете ускорителем Super Heavy, запущенным со Starbase, и еще раз вернуло Starship в космос → https://t.co/Gufroc2kUz pic.twitter.com/RNJkj5OobP — SpaceX (@SpaceX) 28 мая 2025 г.

На сегодня Starship является самой большой и мощной космической ракетой. SpaceX имеет целью сделать ее ракетой многоразового использования, что позволит сэкономить на космических полетах. Илон Маск рассчитывает, что уже в 2026 году Starship сможет отправиться на Марс.

Из предыдущих восьми тестовых запусков Starship четыре завершились неудачами. В частности, в марте ракета взорвалась над Карибским морем.

Источник : SpaceX

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