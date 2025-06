Ракета SpaceX Ілона Маска вибухнула під час підготовки до польоту

Ракета Starship 36 компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула під час підготовки до десятого тестового польоту. Це трапилося на полігоні Starbase в американському штаті Техас у середу, 18 червня, близько 23:00 за місцевим часом.

У компанії мільярдера заявили, що причиною вибуху стала “серйозна несправність”. За даними SpaceX, ніхто з персоналу не постражав, загрози для навколишніх населених пунків немає. Людей закликали не наближатися до місця інциденту.

On Wednesday, June 18 at approximately 11 p.m. CT, the Starship preparing for the tenth flight test experienced a major anomaly while on a test stand at Starbase. A safety clear area around the site was maintained throughout the operation and all personnel are safe and accounted…

— SpaceX (@SpaceX) June 19, 2025