Ракета SpaceX Ілона Маска вибухнула під час підготовки до польоту

Ракета Starship 36 компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула під час підготовки до десятого тестового польоту. Це трапилося на полігоні Starbase в американському штаті Техас у середу, 18 червня, близько 23:00 за місцевим часом.

Ракета SpaceX Ілона Маска вибухнула – відео

У компанії мільярдера заявили, що причиною вибуху стала “серйозна несправність”. За даними SpaceX, ніхто з персоналу не постражав, загрози для навколишніх населених пунків немає. Людей закликали не наближатися до місця інциденту.

On Wednesday, June 18 at approximately 11 p.m. CT, the Starship preparing for the tenth flight test experienced a major anomaly while on a test stand at Starbase. A safety clear area around the site was maintained throughout the operation and all personnel are safe and accounted… — SpaceX (@SpaceX) June 19, 2025

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Момент спалаху зафіксований на прямій трансляції – загорілася носова частина ракети Starship 36. На відео можна побачити, що космічний корабель раптово перетворився на гігантську вогняну кулю. Вибух стався через пів години після заправки паливом.

Нагадаємо, що дев’ятий тестовий запуск ракети Starship компанії SpaceX теж завершився вибухом. Ракета-носій стартувала з космодрому Starbase 27 травня о 02:37 за київським часом. Приблизно через пів години після запуску контроль над другим ступенем Starship було втрачено.

Ракета неконтрольовано увійшла в атмосферу, після чого, ймовірно, загорілася і зруйнувалася над Індійським океаном. За даними SpaceX, причиною інциденту міг стати витік палива.

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