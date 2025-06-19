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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Ракета SpaceX Ілона Маска вибухнула під час підготовки до польоту

Ракета SpaceX Ілона Маска вибухнула
Фото: NASA

Ракета Starship 36 компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула під час підготовки до десятого тестового польоту. Це трапилося на полігоні Starbase в американському штаті Техас у середу, 18 червня, близько 23:00 за місцевим часом.

Ракета SpaceX Ілона Маска вибухнула – відео

У компанії мільярдера заявили, що причиною вибуху стала “серйозна несправність”. За даними SpaceX, ніхто з персоналу не постражав, загрози для навколишніх населених пунків немає. Людей закликали не наближатися до місця інциденту.

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Момент спалаху зафіксований на прямій трансляції – загорілася носова частина ракети Starship 36. На відео можна побачити, що космічний корабель раптово перетворився на гігантську вогняну кулю. Вибух стався через пів години після заправки паливом.

Нагадаємо, що дев’ятий тестовий запуск ракети Starship компанії SpaceX теж завершився вибухом. Ракета-носій стартувала з космодрому Starbase 27 травня о 02:37 за київським часом. Приблизно через пів години після запуску контроль над другим ступенем Starship було втрачено.

Ракета неконтрольовано увійшла в атмосферу, після чого, ймовірно, загорілася і зруйнувалася над Індійським океаном. За даними SpaceX, причиною інциденту міг стати витік палива.

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