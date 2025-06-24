Galaxy Unpacked 2025 от Samsung: когда ждать большую презентацию

Компания Samsung официально раскрыла дату летней презентации Galaxy Unpacked 2025, на которой представит новое поколение складных устройств и покажет, как искусственный интеллект меняет взаимодействие со смартфоном.

Слоган события звучит как Ultra Unfolds, поэтому фанаты ожидают появления ультимативного флагмана с гибким дисплеем.

Ожидается, что главным акцентом станет новый интерфейс Galaxy AI, который распознает намерения пользователя в реальном времени и трансформирует телефон из набора инструментов в смарт-помощника. Также в интерфейсе появятся новые функции, которые еще глубже интегрируют ИИ в повседневное использование.

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Когда и где состоится Samsung Unpacked 2025

Презентацию Galaxy Unpacked 2025 проведут 9 июля в Бруклине (Нью-Йорк) – городе, символизирующем инновации, творчество и культуру.

Начало трансляции запланировано на 17:00 по киевскому времени. Посмотреть событие можно будет на официальном сайте Samsung, YouTube-канале бренда и Samsung Newsroom.

Что представят на Galaxy Unpacked 2025

По предварительным данным, Samsung готовится представить более тонкий и технологичный Galaxy Z Fold 6, а также новую модель с пометкой Ultra, которая может стать прорывом среди складных устройств.

Помимо дизайна, внимание будет уделено улучшению камер, производительности и ИИ-функциям, которые должны обеспечить принципиально новый пользовательский опыт.

Samsung уже открыла предварительное бронирование. Всем, кто зарегистрируется до презентации, обещают $50 кредита на покупки. Этого хватит, например, на скидку при покупке чехла для новинки, цены на которые стартуют от $85.

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