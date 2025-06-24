Galaxy Unpacked 2025 від Samsung: коли чекати на велику презентацію

Компанія Samsung офіційно розкрила дату літньої презентації Galaxy Unpacked 2025, на якій представить нове покоління складних пристроїв і покаже, як штучний інтелект змінює взаємодію зі смартфоном.

Слоган події звучить як Ultra Unfolds, тож фанати очікують на появу ультимативного флагмана з гнучким дисплеєм.

Очікується, що головним акцентом стане новий інтерфейс Galaxy AI, що розпізнає наміри користувача в реальному часі та трансформує телефон із набору інструментів у смартпомічника. Також в інтерфейсі з’являться нові функції, які ще глибше інтегрують ШІ у повсякденне користування.

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Коли та де відбудеться Samsung Unpacked 2025

Презентацію Galaxy Unpacked 2025 проведуть 9 липня в Брукліні (Нью-Йорк) – місті, що символізує інновації, творчість і культуру.

Початок трансляції заплановано на 17:00 за київським часом. Переглянути подію можна буде на офіційному сайті Samsung, YouTube-каналі бренду та Samsung Newsroom.

Що представлять на Galaxy Unpacked 2025

За попередніми даними, Samsung готується презентувати тонший та технологічніший Galaxy Z Fold 6, а також нову модель із позначкою Ultra, що може стати проривом серед складних пристроїв.

Крім дизайну, увага буде приділена покращенню камер, продуктивності та ШІ-функціям, які мають забезпечити принципово новий користувацький досвід.

Samsung уже відкрила попереднє бронювання. Усім, хто зареєструється до презентації, обіцяють $50 кредиту на покупки. Цього вистачить, наприклад, на знижку під час купівлі чохла для новинки, ціни на які стартують від $85.

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