Смартфон Poco F7 от Xiaomi: характеристики и цена в Украине

Компания Xiaomi представила новый смартфон Poco F7 с флагманским процессором, большой батареей и расширенными ИИ-функциями.

Его уже называют одной из самых интересных новинок сезона по соотношению цены и характеристик.

Poco F7 – характеристики и дизайн

Смартфон работает на мощном процессоре Snapdragon 8s Gen 4, который обеспечивает быструю работу и энергоэффективность. Он оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Экран поддерживает Dolby Vision, HDR10+ и защищен стеклом Gorilla Glass 7i.

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Модель доступна в вариантах с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, что гарантирует плавную работу даже при большой нагрузке.

Дизайн смартфона — современный и лаконичный: плоские края, металлическая рамка, стеклянная спинка. Доступны три цвета: черный, белый и серебристый Rydr Edition.

Для кого создан Poco F7

Этот смартфон ориентирован на геймеров и активных пользователей. Основная камера — 50 Мп Sony с оптической стабилизацией, дополненная 8 Мп широкоугольным модулем. Фронтальная — 20 Мп.

Смартфон снимает 4K-видео, поддерживает замедленную съемку до 960 кадров/с и имеет ШИ-режимы: улучшение, размытие фона, удаление бликов, расширение кадра.

Батарея обеспечивает более суток работы, к тому же производитель обещает, что смартфон может восстановить 80% заряда всего за 30 мин. Смартфон также поддерживает реверсивное питание – можно заряжать другие гаджеты.

Система IceLoop охлаждает устройство во время игры или съемки, оно устойчиво к пыли и воде.

Сколько стоит Poco F7

В Украине цена Poco F7 стартует от почти 18 тыс. грн за версию 12/256 ГБ и практически 20 тыс. грн – за 12/512 ГБ. На мировых торговых площадках он также доступен. Например, на AliExpress смартфон стоит от 14,3 тыс. грн, без учета доставки и налогов.

Источник: Xiaomi

Фото: скриншот из обзора

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