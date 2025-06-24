Смартфон Poco F7 від Xiaomi: характеристики та ціна в Україні

Компанія Xiaomi презентувала новий смартфон Poco F7 з флагманським процесором, великою батареєю та розширеними ШІ-функціями.

Його вже називають однією з найцікавіших новинок сезону за співвідношенням ціни та характеристик.

Poco F7 – характеристики та дизайн

Смартфон працює на потужному процесорі Snapdragon 8s Gen 4, який забезпечує швидку роботу та енергоефективність. Він оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3200 ніт. Екран підтримує Dolby Vision, HDR10+ і захищений склом Gorilla Glass 7i.

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Модель доступна у варіантах з 12 ГБ оперативної та 256 або 512 ГБ вбудованої памʼяті, що гарантує плавну роботу навіть при великому навантаженні.

Дизайн смартфона — сучасний і лаконічний: плоскі краї, металева рамка, скляна спинка. Доступні три кольори: чорний, білий і срібний Rydr Edition.

Для кого створений Poco F7

Цей смартфон орієнтований на геймерів і активних користувачів. Основна камера – 50 Мп Sony з оптичною стабілізацією, доповнена 8 Мп ширококутним модулем. Фронтальна – 20 Мп.

Смартфон знімає 4K-відео, підтримує сповільнену зйомку до 960 кадрів/с і має ШІ-режими: покращення, розмиття фону, видалення відблисків, розширення кадру.

Батарея забезпечує понад добу роботи, до того ж виробник обіцяє, що смартфон може відновити 80% заряду лише за 30 хв. Смартфон також підтримує реверсивне живлення – можна заряджати інші гаджети.

Система IceLoop охолоджує пристрій під час гри чи зйомки, він стійкий до пилу й води.

Скільки коштує Poco F7

В Україні ціна Poco F7 стартує від майже 18 тис. грн за версію 12/256 ГБ і практично 20 тис. грн – за 12/512 ГБ. На світових торгових майданчиках він також у доступі. Наприклад, на AliExpress смартфон коштує від 14,3 тис. грн, без урахування доставки та податків.

Джерело: Xiaomi

Фото: скриншот з огляду

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