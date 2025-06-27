Блокировка спам-звонков: Минцифры разработало инструмент для операторов
Украинцы наконец-то смогут забыть о навязчивых спам-звонках. Минцифры предоставило операторам официальные инструменты для борьбы с телефонным спамом, рекламой и даже потенциальным мошенничеством.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Изменения закреплены в новом постановлении Кабмина № 761, которое вступает в силу через три месяца после публикации. Отдельные положения документа вступят в силу через год, что даст операторам время на техническую подготовку.
Блокировка спам-звонков – как это будет работать
Бизнесу нужно будет официально регистрировать номера, с которых будут осуществляться звонки. Если компания не заключила соответствующий договор с оператором связи, ее номера могут быть автоматически заблокированы.
Кроме того, пользователи получат возможность самостоятельно жаловаться на спам-звонки. В таких случаях оператор сможет оперативно заблокировать номер.
Новые правила для абонентов
Пользователи мобильной связи смогут контролировать расходы. Их можно будет просматривать в личном кабинете и отключать контент-услуги без обращения к оператору.
Также клиенты получат рычаги влияния на соблюдение договора по скорости интернета. Если оператор обещает, например, 100 Мбит/с, а фактически предоставляет значительно меньше, это будет считаться нарушением соглашения. Пользователь сможет обратиться с жалобой в НКЭК или в суд.
Согласно постановлению, украинцы, находящиеся в зоне боевых действий, будут защищены от отключения связи и блокировки SIM-карты в случае неуплаты услуг. Кроме того, при первом входе в сеть будет предоставляться бесплатный пакет связи.