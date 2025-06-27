Блокировка спам-звонков: Минцифры разработало инструмент для операторов

Украинцы наконец-то смогут забыть о навязчивых спам-звонках. Минцифры предоставило операторам официальные инструменты для борьбы с телефонным спамом, рекламой и даже потенциальным мошенничеством.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Изменения закреплены в новом постановлении Кабмина № 761, которое вступает в силу через три месяца после публикации. Отдельные положения документа вступят в силу через год, что даст операторам время на техническую подготовку.

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Блокировка спам-звонков – как это будет работать

Бизнесу нужно будет официально регистрировать номера, с которых будут осуществляться звонки. Если компания не заключила соответствующий договор с оператором связи, ее номера могут быть автоматически заблокированы.

Кроме того, пользователи получат возможность самостоятельно жаловаться на спам-звонки. В таких случаях оператор сможет оперативно заблокировать номер.

Новые правила для абонентов

Пользователи мобильной связи смогут контролировать расходы. Их можно будет просматривать в личном кабинете и отключать контент-услуги без обращения к оператору.

Также клиенты получат рычаги влияния на соблюдение договора по скорости интернета. Если оператор обещает, например, 100 Мбит/с, а фактически предоставляет значительно меньше, это будет считаться нарушением соглашения. Пользователь сможет обратиться с жалобой в НКЭК или в суд.

Согласно постановлению, украинцы, находящиеся в зоне боевых действий, будут защищены от отключения связи и блокировки SIM-карты в случае неуплаты услуг. Кроме того, при первом входе в сеть будет предоставляться бесплатный пакет связи.

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