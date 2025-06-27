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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
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Блокування спам-дзвінків: Мінцифри розробило інструмент для операторів

спам-дзвінки
Фото: Pexels

Українці нарешті зможуть забути про нав’язливі спам-дзвінки. Мінцифра надала операторам офіційні інструменти для боротьби з телефонним спамом, рекламою та навіть потенційним шахрайством. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зміни закріплено у новій постанові Кабміну №761, яка набирає чинності через три місяці після опублікування. Окремі положення документа набудуть чинності через рік, що дасть операторам час на технічну підготовку.

Блокування спам-дзвінків – як це працюватиме

Бізнесу потрібно буде офіційно реєструвати номери, з яких здійснюватимуться дзвінки. Якщо компанія не уклала відповідний договір з оператором зв’язку, її номери можуть бути автоматично заблоковані.

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Крім того, користувачі отримають змогу самостійно скаржитися на спам-дзвінки. У таких випадках оператор зможе оперативно заблокувати номер.

Нові правила для абонентів

Користувачі мобільного звʼязку зможуть контролювати витрати. Їх можна буде переглядати в особистому кабінеті та вимикати контент-послуги без звернення до оператора.

Також клієнти отримають важелі впливу на дотримання договору щодо швидкості інтернету. Якщо оператор обіцяє, наприклад, 100 Мбіт/с, а фактично надає значно менше, це вважатиметься порушенням угоди. Користувач зможе звернутись зі скаргою до НКЕК або до суду.

Згідно з постановою українці, що перебувають у зоні бойових дій, будуть захищені від вимкнення звʼязку та блокування SIM-картки у разі несплати послуг. Крім того, при першому вході в мережу надаватиметься безплатний пакет зв’язку.

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