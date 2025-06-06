Украинцы смогут пользоваться связью в ЕС без доплат с 2026 года — Еврокомиссия

Европейская комиссия планирует внести Украину в зону Роуминг, как дома, начиная с 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС по итогам заседания Совета Европейского Союза по вопросам телекоммуникаций, которое состоялось сегодня в Брюсселе.

Украина присоединится к зоне Роуминг, как дома с 2026 года

В разделе Разное во время этого заседания Европейская комиссия предоставила обновленную информацию о ходе интеграции Украины и Молдовы в зону действия правила Роуминг, как дома.

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Это положение уже обеспечивает гражданам ЕС возможность совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильным интернетом в пределах Евросоюза без дополнительных затрат.

— Комиссия сообщила, что после информирования о недавно принятом Украиной законопроекте она вскоре предложит оценку и предложение, которые могут привести к присоединению Украины к зоне Роуминг, как дома с 2026 года. Для Молдовы аналогичная оценка и предложение также могут быть представлены в ближайшее время, — говорится в официальном пресс-релизе.

Напомним, 15 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 12150, касающийся присоединения Украины к общей роуминговой зоне с Европейским Союзом.

2 июня президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам электронных коммуникаций (регистрационный № 12150).

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