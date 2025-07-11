Почему нагревается телефон: основные причины и простые решения

В летнюю жару плохо не только людям, но и технике, в частности смартфону. Чрезмерное тепло влияет на быстродействие устройства, ускоряет износ аккумулятора, вызывает зависание, самопроизвольные перезагрузки или даже поломку.

Почему нагревается телефон и как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.

Почему греется телефон: обзор причин

Причина кроется в обычных вещах:

Сейчас смотрят

длительном просмотре видео;

запуске игр;

работе нескольких приложений одновременно;

износе аккумулятора;

высокой температуре в помещении или на улице.

Аккумулятор тоже может быть слабым звеном. Если вы заряжаете телефон, когда он горячий, то батарея начинает изнашиваться. Иногда причина кроется в системе: старые обновления, фоновые процессы, цифровой мусор. Все это нагружает ресурсы и тоже приводит к перегреву.

В некоторых случаях проблема находится глубже, например, с графическим чипом. Это заметно при запуске тяжелых игр. Телефон не справляется с графикой, разогревается до критических значений и может выключиться.

Перегрев это не всегда техническая поломка. Телефон нагревается, потому что мы сами создаем для него неблагоприятные условия. Например, заряжаем смартфон под подушкой, или держим его в машине, которая стоит под палящим солнцем.

В таких случаях даже самый новый флагман с хорошей системой охлаждения не справится. Поэтому следуйте простому правилу: обеспечьте устройству нормальный воздухообмен, и проблем станет меньше.

Отдельно стоит упомянуть внешние факторы. Температура окружающей среды влияет не меньше, чем сама работа устройства. Жара, замкнутое пространство, толстый чехол, все это мешает теплу выходить наружу. Кстати, обычный чехол не дает корпусу остыть.

Смартфон может перегреться после контакта с водой. Если гаджет намок, а вы включаете его сразу, легко вызвать короткое замыкание. Лучше сначала дать ему высохнуть, а уже потом нести на осмотр.

Что делать, если телефон сильно нагревается

Прежде всего, оставить его в покое. Стоит временно уменьшить активность, убрать из рук, закрыть ненужные приложения, не пользоваться камерой или играми. Если перегрев произошел во время зарядки, то лучше отсоединить кабель и дождаться, пока температура вернется к норме.

Не надо класть смартфон в холодильник или прикладывать лед. Это может привести к появлению конденсата внутри и навсегда испортить устройство.

Что делать, если телефон нагревается:

Уменьшите яркость экрана, закройте лишние программы, выключите ненужные функции, в частности Bluetooth, Wi-Fi, мобильный интернет.

Иногда достаточно просто перезагрузить устройство. Это сбрасывает часть временных процессов, которые нагружали систему.

Если же вы чувствуете, что перегрев повторяется даже при минимальной нагрузке, то это уже сигнал для более глубокой проверки. Особенно если температура растет во время обычной прокрутки ленты или работы в браузере.

Если же вы чувствуете, что перегрев повторяется даже при минимальной нагрузке, то это уже сигнал для более глубокой проверки. Особенно если температура растет во время обычной прокрутки ленты или работы в браузере. Когда ничего не помогает, последний вариант — это сбросить настройки до заводских. Да, это радикальный шаг, но он часто спасает в ситуациях, когда другие методы не работают. Перед этим обязательно создайте резервную копию всех важных данных — фото, видео, сообщений, заметок.

После сброса вы получите “чистый” смартфон, который работает так, будто только что из коробки. И нередко это действительно помогает избавиться от незаметных системных сбоев, которые и вызвали нагрев.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.