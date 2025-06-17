В Украине разработают государственный искусственный интеллект

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с мобильным оператором Киевстар по созданию первой украинской крупной языковой модели (LLM).

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, модель будет учиться на уникальных украинских данных, что позволит ей лучше понимать язык, культуру и контекст.

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Модель станет основой для новых AI-продуктов, развития стартапов и цифровой экономики. Данные будут храниться в Украине, что повысит безопасность и сделает технологии более доступными для пользователей.

Первую версию планируют представить до конца 2025 года — она ​​будет доступна государственным учреждениям, научным работникам, университетам, общественным организациям и бизнесу.

Стоит отметить, что LLM – основа для AI помощников и голосовых ассистентов, которыми будут пользоваться миллионы украинцев и государство.

Напомним, 16 мая 2025 года Кабмин утвердил экспериментальный проект Министерства цифровой трансформации, который позволит украинцам трудоустраиваться на госслужбу через портал Дія.

Программа доступна как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто уже имеет опыт в бизнесе. Подача заявки осуществляется через портал Действие.

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