Чому нагрівається телефон: основні причини та прості рішення

У літню спеку погано не лише людям, але й техніці, зокрема смартфону. Надмірне тепло впливає на швидкодію пристрою, прискорює зношення акумулятора, викликає зависання, самовільні перезавантаження або навіть поломку.

Чому нагрівається телефон та як виправити ситуацію, читайте в нашому матеріалі.

Чому гріється телефон: огляд причин

Причина криється у звичайних речах:

Зараз дивляться

тривалому перегляді відео;

запуску ігор;

роботі кількох додатків одночасно;

зношенні акумулятора;

високій температурі у приміщенні чи на вулиці.

Акумулятор теж може бути слабкою ланкою. Якщо ви заряджаєте телефон, коли він гарячий, то батарея починає зношуватися. Іноді причина криється в системі: старе оновлення, фонові процеси, цифрове сміття. Усе це навантажує ресурси й теж призводить до перегріву.

У деяких випадках проблема знаходиться глибше, наприклад, із графічним чіпом. Це помітно під час запуску важких ігор. Телефон не справляється з графікою, розігрівається до критичних значень і може вимкнутися.

Перегрів це не завжди технічна поломка. Телефон нагрівається, бо ми самі створюємо для нього несприятливі умови. Наприклад, заряджаємо смартфон під подушкою, або тримаємо його в машині, яка стоїть під палючим сонцем.

У таких випадках навіть найновіший флагман з хорошою системою охолодження не впорається. Тому дотримуйтесь простого правила: забезпечте пристрою нормальний повітрообмін, і проблем стане менше.

Окремо варто згадати зовнішні чинники. Температура довкілля впливає не менше, ніж сама робота пристрою. Спека, замкнений простір, товстий чохол, усе це заважає теплу виходити назовні. До речі, звичайний чохол не дає корпусу охолонути.

Смартфон може перегрітися після контакту з водою. Якщо гаджет намок, а ви вмикаєте його одразу, легко спричинити коротке замикання. Краще спершу дати йому висохнути, а вже потім нести на огляд.

Що робити, якщо телефон сильно нагрівається

Перш за все, залишити його у спокої. Варто тимчасово зменшити активність, прибрати з рук, закрити непотрібні додатки, не користуватись камерою або іграми. Якщо перегрів стався під час заряджання, то краще від’єднати кабель і дочекатись, поки температура повернеться до норми.

Не треба класти смартфон у холодильник чи прикладати лід. Це може призвести до появи конденсату всередині й назавжди зіпсувати пристрій.

Що робити, якщо телефон нагрівається:

Зменшіть яскравість екрана, закрийте зайві програми, вимкніть непотрібні функції, зокрема Bluetooth, Wi-Fi, мобільний інтернет.

Іноді достатньо просто перезавантажити пристрій. Це скидає частину тимчасових процесів, які навантажували систему.

Якщо ж ви відчуваєте, що перегрів повторюється навіть при мінімальному навантаженні, то це вже сигнал для глибшої перевірки. Особливо якщо температура зростає під час звичайної прокрутки стрічки або роботи в браузері.

Коли нічого не допомагає, останній варіант – це скинути налаштування до заводських. Так, це радикальний крок, але він часто рятує в ситуаціях, коли інші методи не працюють. Перед цим обов’язково створіть резервну копію всіх важливих даних. Це фото, відео, повідомлень, нотаток.

Після скидання ви отримаєте “чистий” смартфон, який працює так, ніби щойно з коробки. І нерідко це справді допомагає позбутися непомітних системних збоїв, які й викликали нагрівання.

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