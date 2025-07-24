Google DeepMind создала ИИ, восстанавливающий древнеримские надписи

Google DeepMind представила открытую модель искусственного интеллекта под названием Aeneas, которая помогает историкам восстанавливать и анализировать древнеримские надписи.

Инструмент уже доступен для бесплатного использования как онлайн, так и в виде открытого кода.

Что умеет Aeneas

ИИ-модель названа в честь героя римской мифологии. Она разработана для реконструкции фрагментированных латинских текстов. Такие надписи часто уничтожены временем, повреждены или неполны, а их восстановление требует сложной аналитики и поиска параллелей в подобных надписях.

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Модель DeepMind анализирует тысячи латинских текстов, ища совпадения по структуре, стилю и географии. Она быстро находит “параллели” — тексты с похожими формулировками, что позволяет исследователям точнее датировать и интерпретировать надписи.

– Aeneas превращает каждый текст в своеобразный исторический отпечаток пальца. Она выявляет глубинные связи, которые помогают историкам поместить надпись в более широкий исторический контекст, – говорится в сообщении DeepMind.

Особенность модели – способность восстанавливать пропущенные фрагменты текста независимо от их длины. Более того, Aeneas мультимодальна: она анализирует и текстовую, и визуальную информацию, чтобы точнее определить происхождение надписи.

Aeneas — помощь ученым, а не замена

В DeepMind отмечают, что модель не должна заменять ученых, а только помогать им. Aeneas работает как инструмент, генерирующий “интерпретированные предположения”, то есть исходные гипотезы, которые исследователи могут проверить.

– Параллели, которые предложила Aeneas, полностью изменили мое представление о надписи. Она заметила детали, которые стали ключевыми для восстановления и датировки текста, – рассказал один из историков, тестировавших модель.

Aeneas уже интегрирована в обновленную версию Ithaca – модели DeepMind для работы с древнегреческими надписями. Ее также можно протестировать на сайте проекта DeepMind в разделе Predicting the Past. Компания открыла код и датасеты, чтобы исследователи могли работать с ними самостоятельно.

Источник : Google

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