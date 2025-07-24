Google DeepMind створила ШІ, що відновлює давньоримські написи
Google DeepMind презентувала відкриту модель штучного інтелекту під назвою Aeneas, яка допомагає історикам відновлювати й аналізувати давньоримські написи.
Інструмент уже доступний для безплатного використання як онлайн, так і у вигляді відкритого коду.
Що вміє Aeneas
ШІ-модель названо на честь героя римської міфології. Вона розроблена для реконструкції фрагментованих латинських текстів. Такі написи часто знищені часом, ушкоджені або неповні, а їхнє відновлення вимагає складної аналітики та пошуку паралелей у подібних написах.
Модель DeepMind аналізує тисячі латинських текстів, шукаючи збіги за структурою, стилем і географією. Вона швидко знаходить “паралелі” – тексти зі схожими формулюваннями, що дозволяє дослідникам точніше датувати та інтерпретувати написи.
– Aeneas перетворює кожен текст на своєрідний історичний відбиток пальця. Вона виявляє глибинні зв’язки, які допомагають історикам помістити напис у ширший історичний контекст, — йдеться в повідомленні DeepMind.
Особливість моделі – здатність відновлювати пропущені фрагменти тексту незалежно від їхньої довжини. Ба більше, Aeneas мультимодальна: вона аналізує і текстову, і візуальну інформацію, щоби точніше визначити походження напису.
Aeneas – допомога науковцям, а не заміна
В DeepMind наголошують, що модель не має замінювати науковців, а лише допомагати їм. Aeneas працює як інструмент, що генерує “інтерпретовані припущення”, тобто початкові гіпотези, які дослідники можуть перевірити.
– Паралелі, які запропонувала Aeneas, повністю змінили моє уявлення про напис. Вона помітила деталі, що стали ключовими для відновлення та датування тексту, – розповів один з істориків, який тестував модель.
Aeneas уже інтегрована в оновлену версію Ithaca – моделі DeepMind для роботи з давньогрецькими написами. Її також можна протестувати на сайті проєкту DeepMind у розділі Predicting the Past. Компанія відкрила код і датасети, щоб дослідники могли працювати з ними самостійно.