В Германии создают тараканов-биороботов для сбора разведданных

В Германии разрабатывают тараканов-биороботов, которые будут передавать разведданные с опасных территорий. Управлять такими “киборгами” можно дистанционно или программировать их на выполнение определенных задач.

Германия создает тараканов-киборгов

По словам СЕО стартапа Swarm Biotactics Стефана Вильгельма, разработка оснащена камерами, сенсорами и защищенными модулями связи.

Такие тараканы способны действовать автономно или группами и собирать информацию о позициях противника даже в самых сложных условиях.

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– Наши биороботы – это живые насекомые с искусственной стимуляцией нейронов. Они могут передавать видео и другие данные в реальном времени, – пояснил Вильгельм.

Германия меняет оборонную стратегию

Разработка таких решений стала возможной благодаря глубокому переосмыслению оборонной политики Германии после полномасштабной войны в Украине.

Традиционно осторожная и склонная к постепенным изменениям страна теперь делает ставку на прорывные технологии и тесное сотрудничество с военными стартапами.

Канцлер Фридрих Мерц к 2029 году планирует почти втрое увеличить оборонный бюджет – до €162 млрд ($175 млрд) в год. По словам министра обороны Бориса Писториуса, государство готово финансировать инновации.

Новый закон о госзакупках, принятый на этой неделе, предусматривает авансовые выплаты для стартапов и возможность ограничивать тендеры только участниками из ЕС. Это открывает дорогу малым компаниям, которые разрабатывают дроны, автономные роботы и другие технологии для поля боя.

Также Великобритания и Германия подписали договор о взаимной защите, который предусматривает обязательство оказывать друг другу помощь в случае вооруженного нападения.

Источник : Reuters

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