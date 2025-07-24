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У Німеччині створюють тарганів-біороботів для збору розвідданих

Німеччина перетворює тарганів на шпигунів
Фото: Unsplash

У Німеччині розробляють тарганів-біороботів, що передаватимуть розвіддані з небезпечних територій. Керувати такими “кіборгами” можна дистанційно або програмувати їх на виконання певних задач.

Німеччина створює тарганів-кіборгів

За словами СЕО стартапу Swarm Biotactics Стефана Вільгельма, розробка оснащена камерами, сенсорами та захищеними модулями зв’язку.

Такі таргани здатні діяти автономно або групами та збирати інформацію про позиції противника навіть у найскладніших умовах.

Зараз дивляться

– Наші біороботи – це живі комахи зі штучною стимуляцією нейронів. Вони можуть передавати відео та інші дані в реальному часі, – пояснив Вільгельм.

Німеччина змінює оборонну стратегію

Розробка таких рішень стала можливою завдяки глибокому переосмисленню оборонної політики Німеччини після повномасштабної війни в Україні.

Традиційно обережна і схильна до поступових змін країна тепер робить ставку на проривні технології та тісну співпрацю з військовими стартапами.

Канцлер Фрідріх Мерц до 2029 року планує майже утричі збільшити оборонний бюджет – до €162 млрд ($175 млрд) на рік. За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса, держава готова фінансувати інновації.

Новий закон про держзакупівлі, ухвалений цього тижня, передбачає авансові виплати для стартапів і можливість обмежувати тендери лише учасниками з ЄС. Це відкриває дорогу малим компаніям, які розробляють дрони, автономні роботи та інші технології для поля бою.

Також Велика Британія та Німеччина підписали договір про взаємний захист, який передбачає зобов’язання надавати один одному допомогу у випадку збройного нападу.

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Джерело: Reuters

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