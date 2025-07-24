В МИД Германии сдержанно относятся к идее предоставления Украине Taurus

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что с осторожностью относится к инициативе о передаче Украине крылатых ракет большой дальности Taurus.

Об этом он сказал в интервью изданию Die Zeit.

Правительство ФРГ не спешит с передачей Taurus: что известно

Журналисты напомнили министру, что его партия Христианско-демократический союз (ХДС), когда была в оппозиции к правительству Олафа Шольца, критиковала канцлера за нежелание передать эти ракеты Киеву. Однако теперь, находясь у власти, ХДС занимает более сдержанную позицию.

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Вадефуль ответил, что уже давно осторожно высказывается по этому вопросу.

— Это не технически простая система вооружения, которой Украина может немедленно воспользоваться. Однако этот вопрос нужно постоянно пересматривать. Украина имеет право защищаться от нападений. Для этого она также будет иметь возможности действовать на территории России. Но мы не будем через ваше издание раскрывать Путину, какие системы вооружения мы предоставляем Украине, — отметил он.

Напомним, Фридрих Мерц заявил, что вопрос о поставках Украине крылатых ракет Taurus остается открытым, однако Германия не станет стороной войны.

Мерц отметил, что система Taurus чрезвычайно сложная, поэтому ее обслуживание требует длительного обучения украинских военных.

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