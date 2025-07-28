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Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Разговор с ChatGPT на личные темы может быть использован в суде — Альтман

збій chatGPT 10 червня 2025
Фото: Pexels

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что несмотря на то, что все больше людей используют ChatGPT в качестве замены психотерапевта, такие личные разговоры не имеют правовой защиты, подобной врачебной тайне.

Переписка с ChatGPT не имеет правовой защиты

— Если вы общаетесь с ChatGPT о своих самых личных делах, а затем возникнет судебный иск или что-то в этом роде, нас могут обязать это предоставить, и я считаю, что это очень неправильно, — сказал Альтман.

Он убежден, что общение с чат-ботом должно иметь такой же уровень конфиденциальности, как консультации с юристами или медиками.

Согласно политике конфиденциальности OpenAI, удаленные пользователем чаты окончательно уничтожаются в течение 30 дней, за исключением случаев, когда компанию обязывают хранить данные “по юридическим или соображениям безопасности”.

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Также известно, что сотрудники OpenAI могут просматривать переписку пользователей — в частности для усовершенствования моделей искусственного интеллекта и выявления злонамеренного использования сервиса.

Напомним, в начале июня суд обязал OpenAI бессрочно хранить всю переписку. Это произошло в рамках обеспечительной меры по делу против OpenAI, которое инициировала газета The New York Times.

Она обвинила OpenAI в использовании защищенных авторским правом публикаций для обучения моделей. Издание требовало не удалять переписку, чтобы иметь возможность использовать ее в качестве доказательств в судебном процессе.

OpenAI подала апелляцию на судебное решение, которое обязывает компанию бессрочно хранить данные ChatGPT в рамках дела, возбужденного The New York Times в 2023 году.

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