Розмова з ChatGPT на особисті теми може бути використана в суді – Альтман

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що попри те, що дедалі більше людей використовують ChatGPT як заміну психотерапевта, такі особисті розмови не мають правового захисту, подібного до лікарської таємниці.

Листування з ChatGPT не має правового захисту

– Якщо ви спілкуєтеся з ChatGPT про свої найбільш приватні справи, а потім виникне судовий позов або щось в цьому роді, нас можуть зобов’язати це надати, і я вважаю, що це дуже неправильно, – сказав Альтман.

Він висловив переконання, що спілкування з чат-ботом повинно мати такий самий рівень конфіденційності, як консультації з юристами або медиками.

Згідно з політикою конфіденційності OpenAI, видалені користувачем чати остаточно знищуються протягом 30 днів за винятком випадків, коли компанію зобов’язують зберігати дані “з юридичних чи міркувань безпеки”.

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Також відомо, що співробітники OpenAI можуть переглядати листування користувачів – зокрема для удосконалення моделей штучного інтелекту та виявлення зловмисного використання сервісу.

Нагадаємо, на початку червня суд зобов’язав OpenAI безстроково зберігати всі переписки. Це відбулося в межах забезпечувального заходу у справі проти OpenAI, яку ініціювала газета The New York Times.

Вона звинуватила OpenAI у використанні захищених авторським правом публікацій для навчання моделей. Видання вимагало не видаляти листування, щоб мати можливість використати їх як докази у судовому процесі.

OpenAI подала апеляцію на судове рішення, яке зобов’язує компанію безстроково зберігати дані ChatGPT у межах справи, порушеної The New York Times у 2023 році.

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