Можно ли сидеть в телефоне во время грозы: что говорят ученые NOAA

Многие люди убеждены, что пользоваться мобильным телефоном во время грозы может быть опасно, поскольку он якобы притягивает молнию. Но ученые из NOAA провели серию исследований, чтобы узнать, можно ли пользоваться телефоном во время грозы.

Подробнее об опасности молнии читайте в нашем материале.

Можно ли сидеть в телефоне во время грозы

Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) провели серию исследований, которые подтверждают, что использование мобильного телефона не повышает риск поражения молнией.

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Это федеральное агентство США специализируется на изучении и прогнозировании погодных и климатических явлений. Оно исследует грозы, механизмы образования молний и разрабатывает рекомендации по безопасному поведению во время непогоды.

На официальном сайте NOAA отмечается, что мобильные и беспроводные телефоны не образуют проводящего пути для разряда молнии, а потому являются безопасными при использовании во время грозы. При этом подчеркивается, что реальную опасность представляют проводные телефоны, через которые молния действительно может проникать, если попадет в сеть.

Можно ли сидеть в телефоне во время грозы дома

Сидеть с телефоном во время грозы дома можно, но опасно пользоваться телефоном, если он подключен к зарядке.

Если молния ударит в здание или рядом с ним, электрический разряд может передаться через электросеть. В таком случае устройства, подключенные к розетке, могут стать путем для тока, и человек, держащий заряженный телефон в руках, может пострадать.

Стоит ли прятаться от молнии

Если молния ударила кого-то рядом, важно помнить, что пострадавший не сохраняет электрический заряд. Ему может потребоваться немедленная медицинская помощь, поскольку основной причиной смертей от удара молнии является остановка сердца. В такой ситуации необходимо вызвать скорую и по возможности начать оказание первой помощи.

Хотя вероятность быть пораженным в течение жизни составляет примерно один случай на десять тысяч, некоторые факторы, такие как местность, сезон или вид деятельности, могут повысить риск. Больше всего ударов молнии происходит летом, особенно в июле, во второй половине дня.

Чаще всего молния поражает тех, кто находится или работает на открытом воздухе. Хотя вероятность поражения невелика, последствия могут быть серьезными, поэтому соблюдение правил безопасности обязательно.

Во время грозы на открытом пространстве нет полностью безопасного места. Стоит придерживаться принципа: услышали гром — немедленно ищите укрытие. Перед выходом на улицу следует проверить прогноз погоды. Признаками приближения грозы могут быть темные облака или порывы ветра.

Можно ли прятаться от молнии в машине

Как только услышали гром, нужно найти защищенное место, например здание или автомобиль с закрытыми окнами. Нельзя ложиться на землю, поскольку молния может распространять ток на значительное расстояние. В случае пребывания в группе целесообразно разойтись, чтобы уменьшить риск одновременного поражения нескольких человек.

Следует избегать открытых транспортных средств и сооружений, в частности мотоциклов, кабриолетов, беседок или скамеек.

В помещении риск поражения молнией сохраняется. Около трети всех случаев травм происходят именно внутри зданий. Во время грозы не стоит пользоваться водой, ведь молния может проходить по водопроводным трубам.

Следует избегать электроприборов, розеток и не пользоваться проводными телефонами. Безопаснее ограничиться мобильными или беспроводными средствами связи. Также важно держаться подальше от окон, дверей и бетонных конструкций.

Источник: NOAA

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