Чи можна сидіти в телефоні під час грози: що кажуть науковці NOAA

Багато людей переконані, що користування мобільним телефоном під час грози може бути небезпечним, оскільки нібито він притягує блискавку. Але науковці з NOAA провели серію досліджень, щоб дізнатися, чи можна користуватися телефоном під час грози.

Детальніше про небезпеку блискавки, читайте в нашому матеріалі.

Чи можна сидіти в телефоні під час грози

Дослідники Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) провели серію досліджень, які підтверджують, що використання мобільного телефона не підвищує ризик ураження блискавкою.

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Ця федеральна агенція США спеціалізується на вивченні й прогнозуванні погодних і кліматичних явищ. Вона досліджує грози, механізми утворення блискавок та розробляє рекомендації щодо безпечної поведінки під час негоди.

На офіційному сайті NOAA зазначається, що мобільні та бездротові телефони не утворюють провідного шляху для розряду блискавки, а тому є безпечними для використання під час грози. Водночас наголошується, що реальну небезпеку становлять дротові телефони, через які блискавка дійсно може проникати, якщо влучить у мережу.

Чи можна сидіти в телефоні під час грози вдома

Сидіти з телефоном під час грози вдома можна, але небезпечно користуватися телефоном, якщо він підключений до зарядки.

Якщо блискавка вдарить у будівлю або поруч, електричний розряд може передатися через електромережу. У такому разі пристрої, що підключені до розетки, можуть стати шляхом для струму, і людина, яка тримає підключений телефон у руках, може постраждати.

Чи варто ховатися від блискавки

Якщо блискавка уразила когось поруч, важливо пам’ятати, що постраждалий не зберігає електричного заряду. Йому може знадобитися негайна медична допомога, оскільки основною причиною смертей від удару блискавки є зупинка серця. У такій ситуації необхідно викликати швидку та за можливості розпочати надання першої допомоги.

Хоча ймовірність бути ураженим протягом життя становить приблизно один випадок на десять тисяч, деякі фактори, як-от місцевість, сезон або вид діяльності, можуть підвищити ризик. Найбільше ударів блискавки трапляється влітку, особливо в липні, у другій половині дня.

Найчастіше блискавка уражає тих, хто перебуває або працює просто неба. Хоча ймовірність ураження невелика, наслідки можуть бути серйозними, тому дотримання правил безпеки обов’язкове.

Під час грози на відкритому просторі немає повністю безпечного місця. Варто дотримуватися принципу: почули грім – негайно шукайте укриття. Перед виходом на вулицю варто перевірити прогноз погоди. Ознаками наближення грози можуть бути темні хмари або пориви вітру.

Чи можна ховатися від блискавки в машині

Як тільки почули грім, потрібно знайти захищене місце, наприклад будівлю або автомобіль із зачиненими вікнами. Не можна лягати на землю, оскільки блискавка може поширювати струм на значну відстань. У разі перебування в групі доцільно розійтися, щоб зменшити ризик одночасного ураження кількох осіб.

Слід уникати відкритих транспортних засобів та споруд, зокрема мотоциклів, кабріолетів, альтанок або лавок.

У приміщенні ризик ураження блискавкою зберігається. Близько третини всіх випадків травм стаються саме всередині будівель. Під час грози не варто користуватися водою, адже блискавка може проходити по водопровідних трубах.

Слід уникати електроприладів, розеток та не користуватися дротовими телефонами. Безпечніше обмежитися мобільними або бездротовими засобами зв’язку. Також важливо триматися подалі від вікон, дверей і бетонних конструкцій.

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Джерело: NOAA

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