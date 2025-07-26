Грозовые дожди на Западе, аномальная жара — на Юге: погода на неделю в Украине

В Украине ожидается резкий контраст погоды в эти выходные и в последующие дни. В конце недели температура воздуха достигнет аномальных +38°C.

Наиболее жарко будет в южных и центральных областях, где будет царить сухая и душная погода. Зато на Западе и Севере Украины ожидаются грозы, а местами — град и порывистый ветер.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала Фактам ICTV, какой будет погода с 26 июля по 3 августа 2025 года, а также на какие дни лучше планировать поездки.

Какая будет погода на выходные

По словам синоптика, в ближайшие дни в Украине по территории прогнозируется достаточно разнообразная погода.

Она рассказала, что в южной части Украины будет держаться сухая погода и сильная жара.

Однако на западе и севере страны периодически будут проходить дожди различной интенсивности.

Немного прохладнее днем может быть только в западных областях из-за большей облачности и осадков.

Атмосферные фронты с запада будут больше влиять на погоду в западных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях.

— Это будет особенно ощутимо 27-28 июля, — поделилась Птуха.

Атмосферные фронты будут обусловливать там неустойчивую погоду с умеренными, а местами даже с ночными дождями, отметила она.

Температура ночью во многих регионах Украины будет держаться на уровне от +15°C до +21°C, а на Юге страны — даже до +24°C.

— Это считаются тропические ночи, поскольку выше +15°C. Конечно, это очень тепло, — объяснила синоптик.

Днем завтра в западных, а также в северных областях будет несколько прохладнее: от +23°C до +29°C максимум.

В других регионах Украины уже будет от +28°C до +34°C. В то же время на юге, местами также в Кировоградской и Днепропетровской областях, будет сохраняться сильная жара от +35°C до +38°C.

Прогноз погоды на неделю в Украине

— Начиная со вторника, 29 июля, сильных изменений не прогнозируется. Будет практически так же. В западных и северных областях, местами центральных, пройдут кратковременные грозовые дожди, — рассказала синоптик.

На Юге и Востоке Украины осадков не ожидается.

Температуры будут такими же высокими: ночью от +16°C до +22°C, а На юге может быть даже до +25°C.

На Западе ожидаются немного более низкие — от +12°C до +17°C в ночные часы. А вот в дневные часы в западных областях будет даже прохладнее — от +18°C до +23°C, по сравнению с воскресеньем и понедельником, 27 и 28 июля.

В северных областях от +25°C до +30°C, в большинстве центральных и восточных — от +28°C до +34°C.

Преимущественно в южных регионах будет сохраняться аномальная жара — от +35°C до +38°C.

— К концу следующей недели уже будет меньше осадков. Западные температуры также начнут отходить. Там только в начале августа будут локальные дожди на левобережье, — объяснила она.

Начиная с четверга, 31 июля, такая сильная жара должна начать отступать с южных областей. Но все равно столбики термометров будут держаться на уровне +30°C. В то же время на юго-востоке температура будет оставаться от +28°C до +34°C.

Погода на неделю в Украине: на какие дни лучше планировать поездки

— Зависит от того, куда именно люди планируют ехать и что они хотят увидеть. Если говорить о западных областях, то лучше воздержаться от поездки 26, 27, 28 и 29 июля, если не хотите попасть под дождь. Там местами могут быть дожди и осадки, особенно это касается 27 и 28 июля, — подчеркнула синоптик.

Она объяснила, что будут интенсивные дожди в западных областях, непосредственно в Карпатах, поэтому нужно быть внимательными и осторожными.

— Если к морю, то погода вроде как благоприятная, потому что будет меньше осадков и солнечно. Но там очень жарко. В пиковые часы, особенно с 12:00 до 16:00, лучше не находиться на солнце. От +35°C до +38°C — это сильная жара, которая для организма человека очень изнурительна, — резюмировала Наталья Птуха.

