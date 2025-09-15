Apple подготовило масштабное обновление iOS, которое обещает полностью изменить внешний вид iPhone. Новый интерфейс Liquid Glass делает систему более прозрачной и глубокой, добавляя эффект настоящего стекла и новые анимации.

Помимо эстетических изменений, обновление приносит ряд функциональных улучшений, которые могут существенно изменить взаимодействие с устройством.

Когда выйдет iOS 26 и как это повлияет на работу iPhone, читайте в нашем материале.

Обновление iOS 26: когда выйдет

Apple официально выпускает iOS 26 сегодня, 15 сентября. Новое обновление принесет один из крупнейших редизайнов за последние годы под названием Liquid Glass, а также много новых функций и улучшений в работе системы.

iOS 26: во сколько выйдет

Apple традиционно запускает обновление в 20:00 по киевскому времени. Проверить наличие апдейта можно в меню Настройки — Основные — Обновление ПО.

Основной акцент iOS 26 сделан на визуальных улучшениях. В системе появилось много новых анимаций и графических украшений, которые делают интерфейс более современным и приятным в использовании, но в то же время могут немного увеличивать расход заряда батареи.

iOS 26: поддерживаемые устройства

Обновление iOS 26 получат следующие модели iPhone:

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE второго поколения и более новые

Что такое Liquid Glass и как он выглядит

Самым заметным изменением в iOS 26 является полный редизайн системы. Apple добавила новый элемент Liquid Glass, который кардинально обновляет внешний вид программного обеспечения. Он вдохновлен системой visionOS и создает ощущение единства между всеми устройствами Apple.

Liquid Glass — полупрозрачный элемент, который пропускает свет и цвета, подчеркивая контент на экране. Он имитирует реальное стекло, отражая свет при движении телефона благодаря рендерингу в реальном времени.

Иконки программ выглядят многослойными, что придает им глубину. Помимо привычных цветных иконок, появилась возможность использовать полупрозрачные иконки для еще более выраженного эффекта стеклянной поверхности.

Несмотря на новый вид, iOS 26 сохраняет привычные принципы работы. Меню, панели и кнопки обновлены, но остаются интуитивно понятными, а новые функции являются расширением того, к чему пользователи уже привыкли.

Редизайн iOS 26 включает два главных аспекта: визуальный эффект Liquid Glass и упрощенную навигацию. Apple оптимизировала всплывающие меню, убрав лишние настройки.

Например, в приложении Камера отображаются только два основных режима — фото и видео. Для дополнительных параметров можно коснуться кнопки, и появится всплывающее меню с другими настройками.

