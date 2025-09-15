Apple підготувало масштабне оновлення iOS, яке обіцяє повністю змінити вигляд iPhone. Новий інтерфейс Liquid Glass робить систему більш прозорою та глибокою, додаючи ефект справжнього скла і нові анімації.

Окрім естетичних змін, оновлення приносить низку функціональних покращень, які можуть суттєво змінити взаємодію з пристроєм.

Коли вийде iOS 26 та як це вплине на роботу iPhone, читайте в нашому матеріалі.

Оновлення iOS 26: коли вийде

Apple офіційно випускає iOS 26 сьогодні, 15 вересня. Нове оновлення принесе один із найбільших редизайнів за останні роки під назвою Liquid Glass, а також багато нових функцій і покращень у роботі системи.

iOS 26: о котрій вийде

Apple традиційно запускає оновлення о 20:00 за київським часом. Перевірити наявність апдейту можна в меню Налаштування – Основні – Оновлення ПЗ.

Основний акцент iOS 26 зроблено на візуальні покращення. У системі з’явилося багато нових анімацій і графічних прикрас, які роблять інтерфейс більш сучасним і приємним у використанні, але водночас можуть трохи збільшувати витрату заряду батареї.

iOS 26: підтримувані пристрої

Оновлення iOS 26 отримають такі моделі iPhone:

iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE другого покоління та новіші

Що таке Liquid Glass і який він має вигляд

Найпомітнішою зміною в iOS 26 є повний редизайн системи. Apple додала новий елемент Liquid Glass, який кардинально оновлює вигляд програмного забезпечення. Він натхненний системою visionOS і створює відчуття єдності між усіма пристроями Apple.

Liquid Glass – напівпрозорий елемент, який пропускає світло та кольори, підкреслюючи контент на екрані. Він імітує реальне скло, відбиваючи світло при русі телефону завдяки рендерингу в реальному часі.

Іконки програм виглядають багатошаровими, що додає їм глибини. Крім звичних кольорових іконок, з’явилася можливість використовувати напівпрозорі іконки для ще більш вираженого ефекту скляної поверхні.

Попри новий вигляд, iOS 26 зберігає звичні принципи роботи. Меню, панелі та кнопки оновлені, але залишаються інтуїтивно зрозумілими, а нові функції є розширенням того, до чого користувачі вже звикли.

Редизайн iOS 26 включає два головні аспекти: візуальний ефект Liquid Glass і спрощену навігацію. Apple оптимізувала спливаючі меню, прибравши зайві налаштування.

Наприклад, у додатку Камера відображаються лише два основні режими – фото та відео. Для додаткових параметрів можна торкнутися кнопки, і з’явиться спливаюче меню з іншими налаштуваннями.

