Apple готовит к релизу iOS 26: что известно о новом интерфейсе

Apple готовится к крупнейшему редизайну мобильной операционной системы за последнее десятилетие.

На конференции разработчиков WWDC 2025, которая стартует 9 июня, компания представит iOS 26 с новым дизайном под названием Liquid Glass.

Этот стиль появится не только в iPhone, но и в iPadOS, macOS, watchOS, visionOS и CarPlay.

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Liquid Glass от Apple – что известно

Новый интерфейс получит прозрачные панели, блеск и глубину. Liquid Glass заменит нынешний flat-дизайн, который существует с 2013 года. Этот стиль должен сделать все системы Apple более похожими друг на друга.

Обновленный интерфейс также станет основой для юбилейного iPhone, который Apple выпустит в 2027 году – к 20-летию первой модели. Внутри компании его называют Glasswing. Устройство будет иметь стеклянный корпус с закругленными краями, почти безрамочный дисплей и никаких вырезов.

Когда выйдет iOS 26 и что известно о beta-версии

Официальная презентация iOS 26 состоится 9 июня 2025 года в 20:00 по Киеву. Сразу после выступления откроется доступ к первой beta-версии для разработчиков. Ее смогут установить только пользователи, участвующие в программе developer beta.

Публичная бета-версия iOS 26 станет доступной позже – в конце июня или в июле. Также следует помнить, что первые версии могут быть нестабильными и не содержать всех анонсированных функции. Часть нововведений Apple обычно откладывает до следующих обновлений – iOS 26.1 или 26.2.

Финальный релиз iOS 26 ожидается осенью вместе с презентацией новых моделей iPhone.

Источник : Bloomberg, 9to5Mac

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