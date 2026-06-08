Американская корпорация Apple открыла ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2026, представив новое поколение операционных систем для всей экосистемы своих устройств.

Главными новинками мероприятия стали мобильная операционная система iOS 27 и настольная платформа macOS 27, которая получила официальное название Golden Gate.

Об этом сообщает PCMag.

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В новой версии iOS 27 компания сосредоточилась на повышении стабильности работы системы, устранении ошибок и улучшении энергоэффективности аккумулятора.

Среди наиболее заметных изменений для пользователей — обновленный интерфейс Liquid Glass.

В нем появился специальный ползунок, который позволяет настраивать уровень прозрачности элементов — от полностью прозрачных до значительно затемнённых.

Также Apple обновила приложение Камера, добавив возможность настройки виджетов.

В то же время фирменное приложение Здоровье получило расширенные возможности для отслеживания женских циклов с добавлением периодов перименопаузы и менопаузы.

Одним из шагов к более открытой экосистеме стала расширенная интеграция с iCloud.

Теперь пользователи устройств на Android и Windows могут добавлять собственные фотографии в общие фотоальбомы Apple в полном разрешении.

Отдельный блок обновлений посвящён безопасности детей.

Родители получили инструмент Communication Safety, который позволяет блокировать нежелательный контент, а также систему Ask to Browse, предусматривающую необходимость получения разрешения на загрузку приложений или просмотр отдельных сайтов в Safari.

Новая операционная система macOS 27 Golden Gate принесла важные архитектурные изменения.

С выходом этой версии Apple полностью прекращает поддержку компьютеров Mac, оснащенных процессорами Intel.

Теперь обязательным требованием для работы системы является использование чипов Apple Silicon.

Обновления также получили другие программные платформы компании. Так, watchOS 27 сосредоточена на углублённой интеграции с возможностями iPhone и новых циферблатах.

В свою очередь visionOS для гарнитуры смешанной реальности получила усовершенствованные функции пространственного взаимодействия.

Конференция WWDC 2026 проходит в штаб-квартире Apple Park в Купертино и остаётся одним из самых ожидаемых событий года для разработчиков программного обеспечения.

Традиционно первые бета-версии iOS 27 и macOS 27 стали доступны пользователям с профилем разработчика в день презентации.

Полноценный публичный релиз новых операционных систем для всех совместимых устройств ожидается осенью этого года.

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