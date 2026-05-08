Компания Apple вышла на финальную стадию разработки новой модели AirPods со встроенными камерами.

Речь идет об одном из первых носимых устройств бренда, специально ориентированных на использование искусственного интеллекта.

Проект достиг этапа, на котором прототипы имеют почти финальный дизайн и функциональность.

Наушники находятся на стадии DVT (Design Validation Testing) — это один из завершающих этапов проверки перед переходом к тестированию производства (PVT).

Зачем AirPods камеры

Камеры AirPods не предназначены для съемки фото или видео. Они будут выполнять роль “глаз” для голосового помощника Siri, помогая анализировать пространство вокруг пользователя.

Модули с низким разрешением разместят в каждом наушнике. Они собирают визуальную информацию, которую будет обрабатывать искусственный интеллект.

Благодаря этому пользователь сможет задавать вопросы об объектах перед собой, получать подсказки о действиях или ориентироваться в пространстве с учетом реальных объектов вокруг.

Также рассматриваются сценарии, когда система сможет создавать напоминания или более подробные навигационные подсказки с привязкой к конкретным ориентирам. По логике работы это напоминает возможности сервисов типа ChatGPT или функций визуального анализа на смартфонах.

Внешне новинка будет похожа на AirPods Pro следующего поколения, но с более длинными ножками для размещения камер. В то же время, поддержка управления жестами, как в гарнитуре Apple Vision Pro, для этих наушников не предусмотрена.

Вопросы приватности и задержка релиза

Apple отдельно работает над вопросом конфиденциальности. В наушниках предусмотрен светодиодный индикатор, который будет сигнализировать, когда данные из камер передаются в облако. В то же время пока неясно, насколько заметным он будет из-за небольшого размера устройства.

Сначала компания планировала выпустить новинку в первой половине года, но запуск отложили из-за задержек с обновлением Siri. Новая версия помощника готовится с использованием технологий Alphabet Inc, в частности Gemini, и она ожидается ближе к сентябрю.

Несмотря на то, что аппаратная часть почти готова, релиз могут снова перенести, если Apple не будет удовлетворена качеством работы визуальных ИИ-функций.

Новая эра устройств Apple

Разработка AirPods с камерами длится около четырех лет и является частью более широкой стратегии компании в области искусственного интеллекта.

Параллельно Apple работает над другими устройствами с камерами, в том числе умными очками и еще одним гаджетом, однако они находятся на более ранних этапах.

Компания также рассчитывает на высокий спрос, хотя производство усугубляется дефицитом компонентов, в частности памяти и других микросхем.

Отдельно в Apple подчеркивают, что работают над новыми продуктами, которые могут существенно изменить рынок — подобно тому, как это в свое время сделали iPhone, iPad и iPod.

Источник : Bloomberg

