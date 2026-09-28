С 28 сентября по 3 октября КПИ им. Игоря Сикорского совместно с NDA Recruitment и ОО Союз инженеров-механиков проводит Engineering Project Sprint 2026 — шестидневный инженерный интенсив, где студенты, аспиранты и выпускники технических специальностей будут работать над реальными кейсами компаний под менторством инженеров-практиков.

Дефицит, который не закрыть деньгами

По прогнозу Министерства экономики, до 2036 года украинской экономике понадобится более 2,6 млн новых работников, и больше всего будет расти потребность именно в инженерных и технических специальностях — от проектировщиков и технологов до инженеров производства и специалистов по контролю качества.

Наиболее остро дефицит уже ощущает оборонная промышленность. По данным исследования Украинского совета оружейников и CORE Team, 100% опрошенных defense-tech компаний планируют новый найм, а главным барьером для роста стала нехватка кадров. Активнее всего ищут инженеров-конструкторов — об этом заявили 67% производителей.

Сейчас смотрят

Рынок дошел до грани, когда обычный поиск через вакансии теряет смысл: по отдельным узким специальностям рекрутеры знают поименно всех доступных кандидатов, и компаниям приходится переманивать людей друг у друга.

Причина не только в росте индустрии. Инженерные специальности годами проигрывали в популярности: по данным МОН, в 2026 году абитуриенты подали больше всего заявлений на менеджмент (105 301), психологию (66 774) и филологию (61 410), тогда как на электронику, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехнику — 8 797, на машиностроение — 8 634.

Динамика последнего года положительная: количество заявлений на электрическую инженерию выросло с 10 418 до 16 366, на автоматизацию и робототехнику — с 10 009 до 15 365. Но между поступлением и выходом подготовленного инженера на рынок проходит как минимум четыре года, а специалисты нужны компаниям уже сейчас.

Почему университеты и бизнес должны работать вместе

Эксперты все чаще говорят о том, что проблема не только в количестве специалистов, но и в несоответствии между навыками выпускников и потребностями экономики — и что университеты и работодатели слишком часто существуют параллельно.

Решение, которое предлагают аналитики, — бизнес должен стать со-заказчиком образования: приходить к студентам с реальными задачами, а не ждать готовых специалистов на выходе.

Именно так построен Engineering Project Sprint. Компании-партнеры формулируют технические задания, с которыми работают на самом деле, и выделяют своих инженеров в качестве менторов. КПИ обеспечивает организацию, лабораторную базу и экспертизу. Студенты получают то, чего не дает ни одна лекция, — шесть дней работы над задачей бизнеса рядом с людьми, которые решают такие задачи каждый день.

Для КПИ это продолжение системной работы с индустрией: более ста программ дуального образования, совместные лаборатории с компаниями, стажировки. Спринт добавляет к этому еще один формат — короткий, интенсивный и открытый не только для студентов КПИ, но и для молодых инженеров со всей Украины.

Что такое EPS 2026

Engineering Project Sprint — это шесть дней работы над реальной инженерной задачей. Участники получают кейс от компании, работают над ним в командах из 2–4 человек под менторством инженеров-практиков и на финальном Demo Day презентуют решение или прототип представителям бизнеса.

Спринт охватывает четыре направления, в которых спрос на специалистов самый высокий: Electronics (проектирование печатных плат, embedded-системы), Communication Systems (протоколы передачи данных, RF-оборудование), Mechanical Design (CAD-моделирование, прототипирование) и Applied AI (компьютерное зрение, ML на Edge-устройствах). В каждом направлении — до 40 участников.

Регистрация была индивидуальной, команды формируют организаторы — так образуются сбалансированные составы, где сочетаются разные сильные стороны. Отбор проходил на конкурсной основе: по заявке и CV.

Что получат участники

Главная ценность шести дней спринта — работа рядом с опытными инженерами и разработчиками. Менторы не читают лекций: они разбирают решения участников, объясняют, почему в индустрии делают так, а не иначе, и дают практические советы, которые сложно получить где-либо еще.

Кроме этого, участники проверяют себя на реальных рабочих задачах, с которыми компании работают прямо сейчас; знакомятся с практиками из разных компаний и с их подходом к работе; на практике определяют, какое инженерное направление им действительно близко — не по описанию специальности, а по собственному опыту; получают завершенный кейс для CV и портфолио и опыт полного цикла разработки, от ТЗ до презентации решения.

На Demo Day присутствуют представители компаний, задействованные в процессах найма, поэтому для части участников спринт может завершиться приглашением на собеседование или офером.

Для компаний-партнеров формат работает в обратную сторону: за шесть дней они видят потенциальных сотрудников в реальной командной работе над задачей — это значительно больше, чем может показать классическое собеседование.

Demo Day для медиа

Финальный день спринта, 3 октября, открыт для представителей медиа: команды будут презентовать решения, а представители компаний-партнеров, менторы и организаторы будут доступны для комментариев. Аккредитация и детали относительно места проведения — по запросу на контакт ниже.

Контакт для медиа: Карина Гуменюк, [karynahum@nda.work](mailto:karynahum@nda.work), +38 (095) 704 07 44

EPS (Engineering Project Sprint) — инженерный интенсив для студентов, аспирантов и выпускников технических специальностей, построенный вокруг работы с реальными кейсами компаний, менторства и контакта с индустрией.

Организаторы — КПИ им. Игоря Сикорского, рекрутинговое агентство NDA Recruitment и ОО Союз инженеров-механиков. Генеральный партнер — Airlogix. Специальные партнеры — Атлон Авиа, GrimTech, Генерал Черешня, Fire Point и JET Company. Партнеры — Brave1, MAC Hub и ПриватБанк. Генеральный медиапартнер — Starlight Media. Медиапартнеры — Деловая столица, Коммерсант Украинский и Mind. Благотворительный партнер — Благотворительный фонд Сергея Притулы.

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