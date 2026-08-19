В 2026 году украинским студентам повысят академические и именные стипендии. Уже с 1 сентября выплаты по большинству таких программ поднимутся вдвое. В Министерстве финансов рассказали, что на это государство предусмотрело 6,6 млрд. грн.

Но получать одинаковую сумму будут не все. Размер стипендии зависит от ее вида, успеваемости студента, специальности и других условий.

Факты ICTV узнавали, какая стипендия в университете 2026 года, сколько будут платить студентам колледжей и кому могут назначить отдельные государственные выплаты.

Сейчас смотрят

Академическая стипендия: кто может ее получить

Академическую стипендию получают студенты, обучающиеся по государственному заказу. Однако обучение на бюджете не означает, что студент будет автоматически получать стипендию. Важны и результаты обучения.

С 1 сентября 2026 года обычная академическая стипендия для студентов заведения высшего образования будет составлять 4 000 грн в месяц.

Есть также повышенная академическая стипендия для студентов, имеющих особые успехи в обучении. С 1 сентября она составит 5 820 грн, а для определенных специальностей по отраслевому принципу — 7 420 грн.

Какая стипендия в колледже в 2026 году

Для студентов колледжей суммы будут несколько ниже, чем для студентов университетов.

С 1 сентября 2026 года они будут получать:

обычную академическую стипендию — 3 020 грн;

повышенную стипендию за особые успехи в обучении — 4 394 грн;

академическую стипендию для отдельных специальностей по отраслевому принципу — 3 860 грн;

повышенную стипендию для отдельных специальностей по отраслевому принципу — 5 618 грн.

Поэтому, если студент хочет знать, какая стипендия в колледже, нужно сначала определить, о какой именно выплате идет речь. Сумма зависит от вида стипендии и успеваемости.

Президентская стипендия 2026: кому ее назначают

Президентская стипендия – это отдельная выплата для студентов, имеющих высокие результаты в обучении, научной, творческой или иной деятельности.

Получить его могут не все студенты. Кандидатов предлагают сами учебные заведения, после чего утверждается окончательный список.

Для студентов университетов президентская стипендия 2026 года с 1 сентября составит 20 000 грн в месяц. Для студентов колледжей — 15 200 грн.

Стипендия Верховной Рады и Кабмина

Кроме обычных академических выплат, есть именные стипендии. Их назначают студентам с высокими результатами и определенными достижениями.

С 1 сентября 2026 года для студентов университетов:

стипендия Верховной Рады Украины — 8 800 грн;

стипендия Кабинета Министров Украины — 8 000 грн.

Для студентов колледжей стипендия Верховной Рады составит 6 640 грн.

Такие выплаты получает ограниченное количество студентов. Их назначают по отдельным правилам.

Социальная стипендия 2026: кому положена

Социальная стипендия — это другая выплата. Ее назначают не из-за высоких оценок, а из-за определенных жизненных обстоятельств или социального статуса студента.

Ее могут получать, в частности, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и представители других льготных категорий.

Поэтому социальная стипендия 2026 года не имеет одинаковой суммы для всех. Размер зависит от того, к какой категории принадлежит студент и где он учится в университете или колледже. Подробности читайте здесь.

Важно не путать социальную и академическую стипендию. Это разные выплаты, и правила их назначения также отличаются.

Что изменится для студентов с 1 сентября 2026 года

С начала нового учебного года для студентов университетов и колледжей будут действовать новые размеры выплат.

Еще одно важное изменение касается частных заведений высшего образования. С 1 сентября академические стипендии смогут получать бюджетники, обучающиеся в частных университетах. МОН сообщило, что соответствующий механизм начнет действовать с нового учебного года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.