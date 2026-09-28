З 28 вересня по 3 жовтня КПІ ім. Ігоря Сікорського спільно з NDA Recruitment та ГО Спілка інженерів-механіків проводить Engineering Project Sprint 2026 – шестиденний інженерний інтенсив, де студенти, аспіранти та випускники технічних спеціальностей працюватимуть над реальними кейсами компаній під менторством інженерів-практиків.

Дефіцит, який не закрити грошима

За прогнозом Міністерства економіки, до 2036 року українській економіці знадобиться понад 2,6 млн нових працівників, і найбільше зростатиме потреба саме в інженерних і технічних спеціальностях — від проєктувальників і технологів до інженерів виробництва та фахівців із контролю якості.

Найгостріше дефіцит уже відчуває оборонна промисловість. За даними дослідження Української ради зброярів та CORE Team, 100% опитаних defense-tech компаній планують новий найм, а головним бар’єром для зростання стала нестача кадрів. Найактивніше шукають інженерів-конструкторів — про це заявили 67% виробників.

Зараз дивляться

Ринок дійшов до межі, коли звичайний пошук через вакансії втрачає сенс: за окремими вузькими спеціальностями рекрутери знають поіменно всіх доступних кандидатів, і компаніям доводиться переманювати людей одна в одної.

Причина не лише у зростанні індустрії. Інженерні спеціальності роками програвали в популярності: за даними МОН, у 2026 році вступники подали найбільше заяв на менеджмент (105 301), психологію (66 774) та філологію (61 410), тоді як на електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку — 8 797, на машинобудування — 8 634.

Динаміка останнього року позитивна: кількість заяв на електричну інженерію зросла з 10 418 до 16 366, на автоматизацію та робототехніку — з 10 009 до 15 365. Але між вступом і виходом підготовленого інженера на ринок минає щонайменше чотири роки, а фахівці потрібні компаніям уже зараз.

Чому університети й бізнес мають працювати разом

Експерти дедалі частіше говорять про те, що проблема не лише в кількості фахівців, а й у невідповідності між навичками випускників і потребами економіки — і що університети й роботодавці надто часто існують паралельно.

Рішення, яке пропонують аналітики, — бізнес має стати співзамовником освіти: приходити до студентів із реальними задачами, а не чекати готових фахівців на виході.

Саме так побудований Engineering Project Sprint. Компанії-партнери формулюють технічні завдання, з якими працюють насправді, і виділяють своїх інженерів як менторів. КПІ забезпечує організацію, лабораторну базу та експертизу. Студенти отримують те, чого не дає жодна лекція, — шість днів роботи над задачею бізнесу поруч із людьми, які вирішують такі задачі щодня.

Для КПІ це продовження системної роботи з індустрією: понад сто програм дуальної освіти, спільні лабораторії з компаніями, стажування. Спринт додає до цього ще один формат — короткий, інтенсивний і відкритий не лише для студентів КПІ, а й для молодих інженерів з усієї України.

Що таке EPS 2026

Engineering Project Sprint — це шість днів роботи над реальним інженерним завданням. Учасники отримують кейс від компанії, працюють над ним у командах з 2–4 людей під менторством інженерів-практиків і на фінальному Demo Day презентують рішення або прототип представникам бізнесу.

Спринт охоплює чотири напрями, у яких попит на фахівців найвищий: Electronics (проєктування друкованих плат, embedded-системи), Communication Systems (протоколи передачі даних, RF-обладнання), Mechanical Design (CAD-моделювання, прототипування) та Applied AI (комп’ютерний зір, ML на Edge-пристроях). У кожному напрямі — до 40 учасників.

Реєстрація була індивідуальною, команди формують організатори — так утворюються збалансовані склади, де поєднуються різні сильні сторони. Відбір проходив на конкурсній основі: за заявкою та CV.

Що отримають учасники

Головна цінність шести днів спринту — робота поруч із досвідченими інженерами та розробниками. Ментори не читають лекцій: вони розбирають рішення учасників, пояснюють, чому в індустрії роблять так, а не інакше, і дають практичні поради, які складно отримати деінде.

Крім цього, учасники перевіряють себе на реальних робочих задачах, з якими компанії працюють просто зараз; знайомляться з практиками з різних компаній і з їхнім підходом до роботи; у дії визначають, який інженерний напрям їм справді близький — не за описом спеціальності, а за власним досвідом; отримують завершений кейс для CV та портфоліо і досвід повного циклу розробки, від ТЗ до презентації рішення.

На Demo Day присутні представники компаній, залучені до процесів найму, тож для частини учасників спринт може завершитися запрошенням на співбесіду або офером.

Для компаній-партнерів формат працює у зворотний бік: за шість днів вони бачать потенційних співробітників у реальній командній роботі над задачею — це значно більше, ніж може показати класична співбесіда.

Demo Day для медіа

Фінальний день спринту, 3 жовтня, відкритий для представників медіа: команди презентуватимуть рішення, а представники компаній-партнерів, ментори та організатори будуть доступні для коментарів. Акредитація та деталі щодо місця проведення — за запитом на контакт нижче.

Контакт для медіа: Карина Гуменюк, karynahum@nda.work, +38 (095) 704 07 44

EPS (Engineering Project Sprint) — інженерний інтенсив для студентів, аспірантів і випускників технічних спеціальностей, побудований навколо роботи з реальними кейсами компаній, менторства та контакту з індустрією.

Організатори — КПІ ім. Ігоря Сікорського, рекрутингова агенція NDA Recruitment та ГО Спілка інженерів-механіків. Генеральний партнер — Airlogix. Спеціальні партнери — Атлон Авіа, GrimTech, Генерал Черешня, Fire Point та JET Company. Партнери — Brave1, MAC Hub і ПриватБанк. Генеральний медіапартнер — Starlight Media. Медіапартнери — Ділова столиця, Комерсант Український і Mind. Благодійний партнер — Благодійний фонд Сергія Притули.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.